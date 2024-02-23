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"Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета": рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому
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"Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета": рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому

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Зранку 24 лютого 2022 року по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ударів по інфраструктурі об'єкта. Першими на місце влучання тоді виїхали шестеро рятувальників 25-ї пожежно-рятувальної частини Луцька.

Суспільному працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій області розповіли про одне із найтривожніших чергувань.

"Попав на очі виступ Путіна"

Андрій Малімон був на посаді начальника караулу, разом із колегами заступив на чергування 23 лютого 2022 року. Каже: доба почалася спокійно, за ніч не отримали жодного виклику про пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію.

Його колега Володимир Михальчук пригадує: з 4 до 6 ранку перебував у внутрішньому наряді. "Перелистував новини і мені попав на очі виступ Путіна, де він саме оголошував про початок "спецоперації". В цей час я зрозумів, що почалась війна. Зайшов, хлопцям кажу, що щось почалось. Ніхто не вірив, думали, жартую. Але через деякий час почались вибухи", — говорить рятувальник.

Рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому — Володимир Михальчук
Рятувальник Володимир Михальчук один із тих, хто чергував 24 лютого 2022 року. Фото: Суспільне Луцьк

Того дня орієнтовно о 6:40 від диспетчерів рятувальники отримали терміновий виклик на Луцький військовий аеродром. За сигналом тривоги на місце рушили двома відділеннями.

"Спершу побачили, що на смузі щось горить. Передали інформацію, що є горіння, загроза подальшого вибуху і далі після цього, буквально за декілька секунд був повторний приліт по аеродрому", — говорить Андрій Малімон.

Заступник начальника 25-ї пожежно-рятувальної частини Андрій Малімон
Заступник начальника 25-ї пожежно-рятувальної частини Андрій Малімон.

"Якби вилізли з автомобіля, то були б наслідки гірші"

Внаслідок ракетного удару по військовому аеродрому травмувався один із рятувальників. Це сталося під час повторного ракетного удару, який пролунав орієнтовно 06:57 ранку.

"Ніхто не знав, що нас по дорозі зустріне ракета, — говорить Михайло Дацюк. — Якби вилізли з автомобіля, то були б наслідки гірші. Спершу червоне запалало, а потім вікно вилетіло і мені в обличчя прилетіло, у двох місцях ніс зламало".

Рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому — травмувався Михайло
Рятувальник Михайло Дацюк отримав осколкові поранення через вибухи на аеродромі у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

" Не відомо тоді було, чи буде ще приліт, чи не буде. Різні пожежі бували, різні виклики — психологічно готовий був до різних таких ситуацій, але ніхто не був готовий до війни, хоча, ми робили те, що він нас залежить", — додає водій-рятувальник Василь Академицький.

Рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому
Водій-рятувальник Василь Академицький. Фото: Суспільне Луцьк

"Страшно стало, коли вже прийшов додому"

Михайло Дацюк пригадує, після надання йому медичної допомоги узяв до рук телефон, який залишив у частині і жахнувся — там було понад сотня пропущених викликів від рідних, друзів і знайомих.

Його колега, водій Анатолій Григоришак каже: "емоційний відкат" отримав уже після завершення чергування.

" Ти приїжджаєш, бачиш, щось горить і тобі треба щось робити, адреналін включився і ти не усвідомлюєш того, як воно. Страшно стало, коли вже прийшов додому і воно все починає виходити. Сів вдома, заспокоївся трохи і тебе вже починає тріпати і страшно, що я там був, але, слава Богу, що живий", — зізнається рятувальник.

Рятувальники розповіли про перший обстріл Луцького аеродрому — Анатолій Григоришак
Анатолій Григоришак. Фото: Суспільне Луцьк

Як додав пожежник Володимир Михальчук, після участі у ліквідації наслідків першого "прильоту" у Луцьку рятувальники стали працювати за новими інструкціями, які відповідають воєнному часу. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій області оновили частину техніки та інструментів, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій.

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