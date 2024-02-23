На війні загинув житель Полтавщини Антон Глущенко

Військовий із Кременчуцького району поліг під час захисту України від російського вторгнення. Це Антон Глущенко.

Чоловік мав звання старший сержант. Поліг 21 лютого внаслідок ракетного обстрілу з боку російських військ. Це сталося у селі Чорнобаївка Херсонської області, повідомив Суспільному речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, воїн проживав у Кременчуці. Антонові Глущенку було 33 роки.

Речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник Суспільному розповіла, що чоловік був начальником ремонтної майстерні батальйону логістики. Чоловік мав статус учасника бойових дій. Антона Глущенка поховають 24 лютого у Кременчуці. У нього лишилися мати, дружина та донька.

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