НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У КМДА розповіли, коли почнуть записувати дітей у перші класи
ОСВІТАШКОЛАДІТИРегіони

У КМДА розповіли, коли почнуть записувати дітей у перші класи

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У КМДА розповіли, коли почнуть записувати дітей у перші класи
Фото: Уніан (ілюстративне)

У Києві прийом документів у перші класи для зручності батьків розпочнеться раніше — під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Безпека освітнього процесу для школярів і вчителів — одна з головних умов роботи освітніх закладів столиці. Саме завдяки достатній кількості укриттів у школах Києва ми забезпечили в цьому навчальному році очне навчання майже 186 тисячам учнів, із яких майже 24 тисячі — першачки", — сказав Мондриївський.

За його словами, для зарахування дитини до першого класу достатньо заяви одного з її батьків, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч, або електронною поштою на адресу школи. Оригінали документів включно з медичними довідками можна подавати пізніше.

У КМДА зауважили, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами. Також пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

"Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи. Більше того, якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, раджу звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції", — сказав заступник голови КМДА.

Столичні заклади освіти максимально забезпечені і забезпечуватимуться надалі — від сучасного обладнання до побутового дріб'язку. Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому, підсумували в адміністрації.

У 2023 році столичні школи прийняли на навчання майже 25 тисяч першокласників, що близько до показників довоєнних років, поінформував міський голова Кличко. Загалом з 1 вересня розпочали роботу всі 420 шкіл Києва, більшість із них — в очному форматі.

1 вересня 2022 року у Києві 25 тисяч дітей стали першокласниками. В останні довоєнні роки їх у столиці було 30 тисяч щороку. Офлайн-навчання обрали 138 тисяч учнів. Інші вирішили займатися онлайн або індивідуально.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
&quot;У них також є емоції&quot;. Як живуть тварини в Сумському еколого-натуралістичному центрі
"У них також є емоції". Як живуть тварини в Сумському еколого-натуралістичному центрі
Олег Барна
"Будьмо гідні пам’яті Героя!": на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку Олегу Барні
Чернігівщина через 2 роки широкої війни: які зміни відбулися та як відновлювалася область після відходу росіян
Чернігівщина через 2 роки широкої війни: які зміни відбулися та як відновлювалася область після відходу росіян
Зруйнували російські снаряди. На Миколаївщині демонтували школу, пошкоджену внаслідок обстрілів
Зруйнували російські снаряди. На Миколаївщині демонтували школу, пошкоджену внаслідок обстрілів
На початок