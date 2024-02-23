У КМДА розповіли, коли почнуть записувати дітей у перші класи

У Києві прийом документів у перші класи для зручності батьків розпочнеться раніше — під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Безпека освітнього процесу для школярів і вчителів — одна з головних умов роботи освітніх закладів столиці. Саме завдяки достатній кількості укриттів у школах Києва ми забезпечили в цьому навчальному році очне навчання майже 186 тисячам учнів, із яких майже 24 тисячі — першачки", — сказав Мондриївський.

За його словами, для зарахування дитини до першого класу достатньо заяви одного з її батьків, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч, або електронною поштою на адресу школи. Оригінали документів включно з медичними довідками можна подавати пізніше.

У КМДА зауважили, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами. Також пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

"Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи. Більше того, якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, раджу звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції", — сказав заступник голови КМДА.

Столичні заклади освіти максимально забезпечені і забезпечуватимуться надалі — від сучасного обладнання до побутового дріб'язку. Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому, підсумували в адміністрації.

У 2023 році столичні школи прийняли на навчання майже 25 тисяч першокласників, що близько до показників довоєнних років, поінформував міський голова Кличко. Загалом з 1 вересня розпочали роботу всі 420 шкіл Києва, більшість із них — в очному форматі.

1 вересня 2022 року у Києві 25 тисяч дітей стали першокласниками. В останні довоєнні роки їх у столиці було 30 тисяч щороку. Офлайн-навчання обрали 138 тисяч учнів. Інші вирішили займатися онлайн або індивідуально.