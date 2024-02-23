Овруцька громада розташована на півночі Житомирщини і межує з Білоруссю. Навесні 2022 року росіяни завдали по місту та прилеглим селам близько 70 авіаударів, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши обʼєкти інфраструктури. Тоді з громади виїжджали люди, втім нині частина з них повернулась.

За два роки повномасштабної війни з Росією тут з'явились нові заклади, розповів Іван, який проживає в Овручі. Вони витіснили кооперативний ринок, де торгівля почасти велась із білорусами.

"Місто привели в порядок. Відкрили дитячий садочок. Багато людей виїхали за кордон — самі розумієте, така ситуація. Сам ринок кооперативний, який у нас був, він відходить, бо місто і прилеглі села насичуються торговими точками. На плаву — білоруський карʼєр в Бондарах. Зараз він в санації, бо його ми маємо забрати відповідно до постанови Верховної ради. Там до 500 людей працювали", — розповів житель Овруча Іван.

Іван, житель Овруча. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Серед проблем у громаді місцева жителька Раїса називає ситуацію із "чорнобильськими" виплатами.

"Війна, люди всі якісь засмучені. Всі сидять по хатах, менше стали ходити по вулицях. Всіх турбує, що хочуть зняти чорнобильські виплати. Бо як знімуть, на дві тисячі пенсіонеру буде прожити дуже тяжко", — турбується Раїса.

Раїса, жителька Овруцької громади. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Та місто Овруч не пустує — тут багато людей, автівок на вулицях, працюють магазини і кафе.

Центр Овруча, лютий 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Під час тривоги можна потрапити до магазинів, втім заклади соціальної сфери зачинені.

Вулиці Овруча. Лютий 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

На фасадах місцевих закладів освіти додалось меморіальних дошок з іменами полеглих воїнів, зокрема в ліцеї номер один, де до того була лише одна дошка з іменем випускника-ветерана АТО.

Фасад ліцею №1 в Овручі з меморіальними дошками його випускникам, які загинули під час Російсько-Української війни. Лютий 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

У лютому 2022 року в укритті міської бібліотеки через обстріли жили біля трьохсот людей, втім нині це сучасний молодіжний простір з багатьма активностями, який почали облаштовувати за гроші з бюджету громади ще до початку великої війни, а згодом — з виграних грантів.

Приміщення Овруцької публічної бібліотеки. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

"Як класична бібліотека ми вже зараз зовсім не працюємо. Ми відійшли від такого сталого уявлення населення про те, що таке бібліотека. Стала на заваді війна. Але ми на цьому не зупинилися, почали шукати гранти, так як зрозуміли, що з місцевого бюджету зараз гроші виділяють на підтримку військових і на відбудову нашої громади. У нашій громаді була ГО "Ініціативна молодь Овруччини", ми її трошки активізували і подали грант. І його виграли. Це дало нам змогу купити меблі, техніку, а також проводити тут багато активностей. Це тренінги, майстер-класи, англійський клуб у нас щосуботи — просто повний зал", — розповіла Марія Якимчук, директорка Овруцької публічної бібліотеки.

Марія Якимчук, директорка Овруцької публічної бібліотеки. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Читальний зал Овруцької публічної бібліотеки. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Відпочивати до Овруцької громади зараз приїжджають менше, каже власниця готельно-ресторанного комплексу Лідія Савчук. Нині переважна більшість відвідувачів — місцеві, хоча раніше тут відпочивало багато киян.

Готельно-ресторанний комплекс в селі Мощаниця Овруцької громади. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Готельно-ресторанний комплекс в селі Мощаниця Овруцької громади. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

"Коли вже війна почалася, все, звичайно, зупинилося. У нас колектив переважно жіночий, і всі поїхали за кордон, рятувати своїх дітей. Потім трохи й повернулися. І ми потихеньку почали працювати — більше для місцевих тепер. Коли люди телефонують, а потім дивляться, де ми знаходимось, їх стримує те, що поруч кордон з Білоруссю. Багато в інформаційному полі було про те, що на кордоні багато військових стоїть і все може бути, знов вони щось планують", — пояснює власниця готельно-ресторанного комплексу Лідія Савчук.

Лідія Савчук, власниця готельно-ресторанного комплексу. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Готельно-ресторанний комплекс в селі Мощаниця Овруцької громади. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Вплинуло російське вторгнення і на бюджет Овруцької громади. За цей час близько 10 мільйонів гривень виділили на потреби військовослужбовців, ще 14 — виділяли з державного бюджету. Окрім того, у співфінансуванні будувались фортифікаційні споруди. Найскладнішим за ці два роки заступниця Овруцького міського голови Наталія Рибинська називає 2022 рік.

"Тоді податки певні не платилися, бо підприємці припиняли або призупиняли свою роботу. Крім того, були податкові пільги. І в 2022 році, порівняно з 2021, у нас недонадійшло приблизно 13, 5 мільйонів гривень. Крім того, комунальні підприємства продовжували свою роботу, люди виїжджали, відповідно, не платили, тому міська рада надала їм допомогу, яка погаситься лише по завершенню воєнного стану. У 2023 році стало трохи легше, бо почав надходити ПДФО від військових частин, але збільшились і витрати, тому що хотілося надати всю можливу підтримку військовим, здійснити всю можливу підтримку оборонних заходів нашої громади, так як ми знаходимося на кордоні. Але натепер, порівняно з 2023 роком, у 2024 ми недоотримаємо приблизно 60 мільйонів гривень через те, що ПДФО з військових забирається до держбюджету. І як результат, у нас по кошторисних призначеннях недовистачає на захищені статті видатків, а це і заробітна плата нашим освітянам. Будемо шукати якісь резерви, зменшувати незахищені статті видатків. Бюджет буде дуже складний", — розповіла заступниця Овруцького міського голови Наталія Рибинська.

Наталія Рибинська, Заступниця Овруцького міського головию. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Овруч, парк. Лютий 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

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