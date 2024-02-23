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Незаконно виділив землі: на Тернопільщині судитимуть міського голову
КРИМІНАЛРегіони

Незаконно виділив землі: на Тернопільщині судитимуть міського голову

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Незаконно виділив землі: на Тернопільщині судитимуть міського голову
Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині передали до суду справу щодо міського голови. Він незаконно виділив земельні ділянки. Про це розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, міський голова завдав громаді збитків на понад 800 тисяч гривень. Він підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектари, не маючи для цього достатньої кількості депутатських голосів.

"Слідчі скерували до суду кримінальне провадження за 2 частиною 367 статті Кримінального кодексу. Це неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам територіальної громади. Санкція статті передбачає до п'яти років ув’язнення з позбавленням права займати певні посади до трьох років", — каже Сергій Крета.

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