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У одному із міст на Полтавщині перейменували стадіон на честь загиблого військового
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У одному із міст на Полтавщині перейменували стадіон на честь загиблого військового

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У одному із міст на Полтавщині перейменували стадіон на честь загиблого військового
Фото: Стадіон «Центральний» – Wikimapia

У Лубнах стадіон перейменували на честь полеглого військового Володимира Малиха. Чоловік поліг 19 жовтня 2023-го біля Авдіївки Донецької області.

Про це 23 лютого повідомила Суспільному секретар Лубенської міської ради Маргарита Комарова.

У Лубнах депутати на сесії проголосували за перейменування стадіону. Тепер він матиме назву КП "Стадіон Центральний імені Володимира Малиха". Також на засіданні затвердили статут підприємства.

Загиблий воїн Володимир Малих

50-річний Володимир Малих із Лубен мав звання молодший сержант. Служив на посаді командира відділення. Чоловік поліг 19 жовтня біля Авдіївки Донецької області.

У одному із міст на Полтавщині перейменували стадіон на честь загиблого військового
Володимир Малих. Сайт Лубенської міської ради

Володимир Малих пішов до війська 25 лютого 2022-го року. Загинув під час виконання бойового завдання від влучання кулі.

Народився Володимир Малих у Росії, але в його дитинстві родина переїхала до Лубен. Мав педагогічну освіту ― вчитель фізичної культури. Був підприємцем, а також грав у місцевих футбольних командах. Про це повідомили на сайті Лубенської міської ради.

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