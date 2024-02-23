У Лубнах стадіон перейменували на честь полеглого військового Володимира Малиха. Чоловік поліг 19 жовтня 2023-го біля Авдіївки Донецької області.

Про це 23 лютого повідомила Суспільному секретар Лубенської міської ради Маргарита Комарова.

У Лубнах депутати на сесії проголосували за перейменування стадіону. Тепер він матиме назву КП "Стадіон Центральний імені Володимира Малиха". Також на засіданні затвердили статут підприємства.

Загиблий воїн Володимир Малих

50-річний Володимир Малих із Лубен мав звання молодший сержант. Служив на посаді командира відділення. Чоловік поліг 19 жовтня біля Авдіївки Донецької області.

Володимир Малих. Сайт Лубенської міської ради

Володимир Малих пішов до війська 25 лютого 2022-го року. Загинув під час виконання бойового завдання від влучання кулі.

Народився Володимир Малих у Росії, але в його дитинстві родина переїхала до Лубен. Мав педагогічну освіту ― вчитель фізичної культури. Був підприємцем, а також грав у місцевих футбольних командах. Про це повідомили на сайті Лубенської міської ради.

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