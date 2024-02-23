У Лубнах стадіон перейменували на честь полеглого військового Володимира Малиха. Чоловік поліг 19 жовтня 2023-го біля Авдіївки Донецької області.
Про це 23 лютого повідомила Суспільному секретар Лубенської міської ради Маргарита Комарова.
У Лубнах депутати на сесії проголосували за перейменування стадіону. Тепер він матиме назву КП "Стадіон Центральний імені Володимира Малиха". Також на засіданні затвердили статут підприємства.
Загиблий воїн Володимир Малих
50-річний Володимир Малих із Лубен мав звання молодший сержант. Служив на посаді командира відділення. Чоловік поліг 19 жовтня біля Авдіївки Донецької області.
Володимир Малих пішов до війська 25 лютого 2022-го року. Загинув під час виконання бойового завдання від влучання кулі.
Народився Володимир Малих у Росії, але в його дитинстві родина переїхала до Лубен. Мав педагогічну освіту ― вчитель фізичної культури. Був підприємцем, а також грав у місцевих футбольних командах. Про це повідомили на сайті Лубенської міської ради.
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