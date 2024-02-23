Директор комунального підприємства "Шкільне", яке за 25 мільйонів гривень годуватиме школярів у Чернігові протягом першого півріччя 2024 року, Віталій Лосєв задекларував автомобіль Jaguar, дві квартири, доходи та заощадження у понад 2,8 мільйона гривень готівкою.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав на початку 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Віталія Лосєва — читайте далі.

Нерухомість та автомобіль

У спільній власності Віталія, Віри та Тетяни Лосєвих в Чернігові є квартира на 66,2 м2. Також директор комунального підприємства задекларував квартиру на 50,4 м2, в якій вони живуть зі своєю дружиною Ганною.

В особистій власності Лосєв має автомобіль Jaguar F-PACE 2017 року випуску, який він придбав наприкінці жовтня 2021 року.

Доходи

На посаді директора КП "Шкільне" Віталій Лосєв за 2022 рік заробив 216 459 гривень. Також він задекларував страхові виплати — 17 549 гривень, відшкодування внаслідок Чорнобильської катастрофи — 2 682 гривень, а дружина отримала 10 320 гривень допомоги при народженні дитини.

Віталій Лосєв також тримає 2 830 000 гривень готівкою.

Нагадаємо, харчування дітей у школах Чернігова протягом першого півріччя 2024 року коштуватиме міському бюджету понад 25 мільйонів гривень. Відповідний тендер провело міське управління освіти на сайті публічних закупівель "Prozorro".

Переможцем у ньому визнали комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради. Згідно з тендером, вони мають закупити продукти в шкільні їдальні та забезпечити учнів гарячим харчуванням до 31 травня 2024 року.

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