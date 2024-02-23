НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Jaguar, дві квартири та понад 2,8 млн грн готівкою: декларація очільника підприємства, яке годує школярів у Чернігові
НАЗКГРОШІАВТОМІСЦЕВА ВЛАДАОСВІТАРегіони

Jaguar, дві квартири та понад 2,8 млн грн готівкою: декларація очільника підприємства, яке годує школярів у Чернігові

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Jaguar, дві квартири та понад 2,8 млн грн готівкою: декларація очільника підприємства, яке годує школярів у Чернігові
ФОТО: Суспільне Чернігів

Директор комунального підприємства "Шкільне", яке за 25 мільйонів гривень годуватиме школярів у Чернігові протягом першого півріччя 2024 року, Віталій Лосєв задекларував автомобіль Jaguar, дві квартири, доходи та заощадження у понад 2,8 мільйона гривень готівкою.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав на початку 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Віталія Лосєва — читайте далі.

Нерухомість та автомобіль

У спільній власності Віталія, Віри та Тетяни Лосєвих в Чернігові є квартира на 66,2 м2. Також директор комунального підприємства задекларував квартиру на 50,4 м2, в якій вони живуть зі своєю дружиною Ганною.

В особистій власності Лосєв має автомобіль Jaguar F-PACE 2017 року випуску, який він придбав наприкінці жовтня 2021 року.

Доходи

На посаді директора КП "Шкільне" Віталій Лосєв за 2022 рік заробив 216 459 гривень. Також він задекларував страхові виплати — 17 549 гривень, відшкодування внаслідок Чорнобильської катастрофи — 2 682 гривень, а дружина отримала 10 320 гривень допомоги при народженні дитини.

Віталій Лосєв також тримає 2 830 000 гривень готівкою.

Нагадаємо, харчування дітей у школах Чернігова протягом першого півріччя 2024 року коштуватиме міському бюджету понад 25 мільйонів гривень. Відповідний тендер провело міське управління освіти на сайті публічних закупівель "Prozorro".

Переможцем у ньому визнали комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради. Згідно з тендером, вони мають закупити продукти в шкільні їдальні та забезпечити учнів гарячим харчуванням до 31 травня 2024 року.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
НАЗК
НАЗК запускає відкриту базу даних іноземного обладнання, яке Росія використовує для виробництва власної зброї
НАЗК склало протокол стосовно заступника керівника ОПУ Шурми. Що сталося
НАЗК склало протокол стосовно заступника керівника ОПУ Шурми. Що сталося
Ексочільник обласної ВЛК у Чернігові, в якого знайшли майже 1 млн дол, судиться за підвищення пенсії у 23 610 грн
Ексочільник обласної ВЛК у Чернігові, в якого знайшли майже 1 млн дол, судиться за підвищення пенсії у 23 610 грн
Члени медичних лікарських комісій на Сумщині мають подати електронну декларацію
Члени медичних лікарських комісій на Сумщині мають подати електронну декларацію
На початок