Глибоцька громада Чернівецької області є фінансово спроможною. З власних доходів вона може покрити понад 60% витрат. Скільки грошей громада може спрямовувати на розвиток та на які витрати не вистачає державного фінансування – розповідаємо у межах матеріалів Суспільне Чернівців про спроможність громад Буковини.

Глибоцьку громаду утворили у 2015 році – села доєднували у кілька етапів. Зараз громада складається з восьми сіл та селища, в яких проживають майже 20 тисяч людей. Місцеві жителі кажуть, жити у громаді комфортно, але потребують локацій для відпочинку дітей.

"У мене діти відвідують музичну та ходять у спортивну школи. Але хотілося б більшого – дітям немає не відпочити. Хотілося б кінотеатру, басейну. Станом доріг я не задоволена, бо в нас є машина, й це постійна проблема. Їхати звідси не хочу, живемо тут всією сім'єю. Комфортно", – розповіла жителька Глибоки Ауріка.

"Громада прогресує – намагається брати участь у всьому новому. Я маю трьох дітей, то від дитсадочків, шкіл до приватних шкіл з іноземних мов та розвитку дітей – все у нас є. Розвивається будинок творчості дітей та юнацтва, діти туди рвуться", – каже місцевий житель Роман.

Майже 200 мільйонів гривень бюджету

За результатами 2023 року Глибоцька громада — одна з п'яти найспроможніших громад в області, каже директорка обласного департаменту фінансів Анжела Дякова. Ці п'ять громад покривали свої витрати власними доходами на 60-85%. За словами Дякової, це висока спроможність, бо таких громад в Україні небагато.

Бюджет Глибоцької громади на 2024 рік становить майже 200 мільйонів гривень. 60% доходу – податки та збори, розповів у коментарі Суспільному Глибоцький селищний голова Григорій Ванзуряк. Каже, громада другий рік отримує лише 10% освітньої субвенції – решту потреби мають покривати з місцевого бюджету.

"На останній сесії ми додатково фінансували освіту на 7,5 мільйона гривень. І цього не вистачає. Будемо дофінансовувати завдяки перевиконанню доходів бюджету. Також завдяки цьому можемо розвиватися й забезпечувати витрати, які держава не може покрити", – каже Ванзуряк.

За словами Ванзуряка, громада розвивається, має перевиконання бюджету та нарощує податкову базу. Так торік змогли відремонтувати три селищні дороги й поточно відремонтували частину тротуарів та вулиць. Крім, цього виділяють гроші на купівлю дронів для ЗСУ.

"Торік ми отримали лінію з виготовлення тротуарної плитки від інвесторів з нашої громади. Так почали виготовляти плитку самі, закуповуємо лише матеріали. Постійно пишемо грантові проєкти: наразі опрацьовуємо заявку для підтримки нашого реабілітаційного відділення", – каже Ванзуряк.

Завдяки участі у грантах та проєктах в Глибоці відкрили швейну та столярну майстерні, де можуть навчатися діти та дорослі жителі громади. Також у місцевому парку встановили скеледром для занять туризмом.

Грантові проєкти для громади пише також громадська організація "Простір розвитку громад". Торік втілили чотири проєкти й так змогли поповнити бюджет на орієнтовно 2 мільйони гривень. Зокрема, отримали додаткові гроші на ремонт укриття в Глибоцькому ліцеї та заміну вуличних вказівників.

"Грошей постійно не вистачає. Подавалися на субвенцію в розмірі 1,5 мільйона гривень. Так встановили вентиляційні мережі. Вхідні двері та покращили доступність. А за грантові гроші купили плитку та провели оздоблювальні роботи", – розповів голова громадської організації Дмитрій Глобак, який також очолює ліцей.

Крім цього, у ліцеї планують закупити обладнання, щоб вирощувати мікрозелень у шкільній лабораторії. Для цього взяли участь у ще одному гранті.

На території Глибоцької громади є місцеві та релоковані підприємства. Одну з найбільших компаній місцеві жителі відкрили 15 років тому. На підприємстві вирощують декоративні рослини. За словами співвласника Петра Тоненчука, на підприємстві впродовж року працюють до 70 людей, більшість з них — місцеві жителі.

"Ми займаємося бізнесом. Зрозуміло, що наше завдання для громади – це наповнення бюджету та допомога місцевим жителям, які у нас працюють. З боку громади нам ніколи не було заперечень. Ми все що могли, звичайно, викуповували. На локації, де зараз працюємо була стара будівля, яка валилась, а ми з неї зробили гарну локацію", – каже Тоненчук.

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