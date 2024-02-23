До міської лікарні доправили сімох поранених внаслідок атаки дрону по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомив травматолог міської лікарні Владислав.

П'ятьом надали допомогу амбулаторно, ще двоє лишаються у лікарні. Це жінки 60 та 24 років.

"У однієї жінки забій нижніх кінцівок і рвані рани гомілок. Їй проведена хірургічна обробка ран, накладено шви з дренажами. У другої теж рвані рани, черепно-мозкова травма і струс головного мозгу, перелом кісток передпліччя", – зазначив він.

Фото: Суспільне Дніпро

Пораненим, яким вже надали допомогу та відпустили від 25 до 50 років.

"Травми – це рвані рани, забій, черепно-мозкові травми. Ті що лишаються – це у них рвані рани, перломи трубчатих кісток", – каже лікар.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.

Триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами, ймовірно, перебувають двоє людей.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

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