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Понад 300 мільйонів державної субвенції: на які проєкти спрямують на Полтавщині
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Понад 300 мільйонів державної субвенції: на які проєкти спрямують на Полтавщині

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Державна субвенція у бюджету Полтавщини: скільки грошей дадуть та на що витратять
Зображення ілюстративне. Фото: Pexels

Полтавська область отримає субвенцію з держбюджету на реконструкцію та капітальні ремонти будівель. Це необхідно для відновлення соціальної інфраструктури після російського вторгнення.

Яка субвенція для Полтавщини

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, гроші нададуть у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Розподіл між регіонами погодив Кабмін.

Загальна сума для Полтавщини ― 324,7 мільйона гривень, із них:

  • 160,8 мільйона гривень ― на реконструкцію й капремонти трьох обласних об'єктів;
  • 163,9 мільйона гривень ― на проєкти у Пирятинській, Кременчуцькій, Лубенській і Миргородській громадах.

Загалом реалізують вісім ініціатив, зокрема, у сферах освіти, медицини, адміністративних послуг і громадської інфраструктури. Які саме ― повідомлять пізніше.

Що відомо про субвенції за програмою для відновлення України

За даними з офіційного сайту міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, уряд України загалом затвердив розподіл на регіони 2,3 мільярдів гривень субвенції. Це гроші з державного бюджету, які передають у місцеві бюджети для реалізації 66 необхідних проєктів, які раніше схвалив Європейський інвестиційний банк. Усі вони спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства у регіонах, на які вплинуло вторгнення РФ, а також у тих областях, де багато внутрішньо переміщених осіб.

Окрім Полтавщини, найбільше грошей спрямують у бюджети Львівської області ― понад 426,6 мільйона гривень, а також для Дніпропетровської― 341,5 мільйона гривень.

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком 2015-го року схвалена позика на 200 мільйонів євро для відновлення та модернізації інфраструктури, яку зруйнувала російська агресія. Термін реалізації угоди ― до кінця 2024-го року.

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