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Світ не готовий до того, щоб Путін міг втратити владу — Зеленський
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Світ не готовий до того, щоб Путін міг втратити владу — Зеленський

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Світ не готовий до того, щоб Путін міг втратити владу — Зеленський
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не готовий до того, щоб президент Росії Володимир Путін втратив владу.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Світ насправді не готовий до того, щоб Путін міг втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. Сполучені Штати, європейські країни та глобальний Південь можуть вибрати", — зазначив він, відповідаючи на питання про те, коли, на його думку, закінчиться війна.

Зеленський наголосив, що Путін — неадекватна людина, яка становить загрозу для всього світу, зокрема для НАТО.

"Путін порушив усі червоні лінії. Він неадекватна людина. Він був загрозою для всього світу, що він знищить НАТО. І він спробує це зробити. Отже, коли світ це зрозуміє, добре, це все. Отже, в цей момент війна закінчиться", — додав він.

Інтерв’ю Зеленського політичному ведучому Брету Баєру відбулося поблизу лінії фронту — у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової. Це перше інтерв'ю президента України в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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