Росія на фронті втрачає п'ять солдатів на одного українського — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на передовій втрачає п'ять солдатів за кожного вбитого українського солдата.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він не назвав, скільки точно втратила українська армія, однак зазначив, що втрати сягають "десятків тисяч". Водночас президент наголосив, що втрати ЗСУ є меншими, ніж ті, що зазнала армія РФ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 408 240 військовослужбовців.

Інтерв’ю Зеленського політичному ведучому Брету Баєру відбулося поблизу лінії фронту — у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової. Це перше інтерв'ю президента України в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.