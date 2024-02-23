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Росія на фронті втрачає п'ять солдатів на одного українського — Зеленський
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Росія на фронті втрачає п'ять солдатів на одного українського — Зеленський

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Росія на фронті втрачає п'ять солдатів на одного українського — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області, 4 лютого 2024 року. Фото: Пресслужба Президента України через AP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на передовій втрачає п'ять солдатів за кожного вбитого українського солдата.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він не назвав, скільки точно втратила українська армія, однак зазначив, що втрати сягають "десятків тисяч". Водночас президент наголосив, що втрати ЗСУ є меншими, ніж ті, що зазнала армія РФ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 408 240 військовослужбовців.

Інтерв’ю Зеленського політичному ведучому Брету Баєру відбулося поблизу лінії фронту — у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової. Це перше інтерв'ю президента України в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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