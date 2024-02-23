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20 кілометрів пішки: боєць Волинського прикордонного загону розповів про вихід з Авдіївки
ДПСУАвдіївкаРегіони

20 кілометрів пішки: боєць Волинського прикордонного загону розповів про вихід з Авдіївки

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Боєць Волинського прикордонного загону Дмитро
Боєць Волинського прикордонного загону Дмитро. Фото: скрін з відео Держприкордонслужби України

Боєць Волинського прикордонного загону Дмитро під час виходу з Авдіївки був старшим однієї з груп прикордонників. Разом із побратимами він пройшов пішки майже 20 кілометрів.

Розповідь прикордонника про шлях до точки евакуації опублікували на сторінці Держприкордонслужби.

Дмитро каже: в останні дні у Авдіївці прикордонники зайняли точку у підвалі 14-поверхівки. Коли отримали наказ про відступ, на збори мали 5 хвилин.

"Маршрут проклали по карті, рухалися малими групами по 3-4 людини, тому що вогонь по нас вели беззупинно, — пригадує Дмитро. — На одній з ділянок я впав, а прямо перед обличчям лежала протитанкова міна. Я хлопцям крикнув: "стій", повернув голову, а там все поле було заміноване".

Його завданням, каже прикордонник, було довести без втрат побратимів до точки евакуації. Подолавши декілька кілометрів бійці викинули наплічники з речами, залишили з собою лише зрою та боєприпаси. Вибиралися перебіжками, від укриття до укриття.

"Рухатися було тяжко через зарості по коліно. Це забирало багато сил і виснажувало, але часу думати про це у нас не було, ми рухалися чим швидче, щоб зберегти життя", — говорить боєць Волинського прикордонного загону.

Група Дмитра прийшла до місця, де на бійців чекав броньований транспорт, без втрат. Дорогою до них доєдналися ще понад десять українських військових.

Після 20-кілометрового маршу Дмитро разом із іншими прикордонниками мав кількаденний відпочинок. Зараз, каже він, готовий далі стримувати натиск російських військ на Авдіївському напрямку.

Що відомо про оборону Авдіївки та вихід з міста українських сил

11 лютого командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про те, що до Авдіївки направили "свіжі сили". А 13 лютого речник 110-ї ОМБр підтвердив, що в місто перекинули додаткові підрозділи, а сили їхньої бригади вперше за понад два роки вивели на ротацію.

15 лютого 3-тя окрема штурмова бригада підтвердила, що їх перекинули в район Авдіївки для підкріплення Сил оборони України.

Українським силам, які боронять Авдіївку, виділили додаткові боєприпаси та зброю. Водночас відбувалося підсилення підрозділів, на загрозливих напрямках відбуваються маневри, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

17 лютого військове командування України ухвалило рішення вивести підрозділи з Авдіївки і зайняти оборону на підготовлених рубежах.

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