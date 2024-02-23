Херсонського адвоката судитимуть за фактом пособництва державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний під час тимчасової окупації Херсона обійняв посаду так званого "виконувача обов’язки начальника" в окупаційному Бюро технічної інвентаризації.

"Чоловік надавав представникам інших незаконно створених установ документи щодо нерухомого майна підприємств Херсона, які перереєструвалися за російським законодавствам у фіскальних органах країни-агресора", — йдеться у дописі.

Також він підбирав та працевлаштовував співробітників, виплачував їм зарплату у рублях. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Раніше у прокуратурі повідомили, що правоохоронці завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона. Його судитимуть за участь в організації та проведенні псевдореферендуму у Микільській громаді.

Також у відомстві повідомили, що у держзраді підозрюють колишню співробітницю Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

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