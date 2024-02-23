На війні в Україні РФ за добу втратила тисячу військових — Генштаб

Станом на ранок 23 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 408 240 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило тисячу військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6526 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 12410 (+37) од,
- артилерійських систем — 9916 (+49) од,
- РСЗВ — 999 (+2) од,
- засоби ППО — 682 (+2) од,
- літаків — 339 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7628 (+32),
- крилаті ракети — 1903 (+0),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12960 (+36) од,
- спеціальна техніка — 1575 (+9).
Дані уточнюються.