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На війні в Україні РФ за добу втратила тисячу військових — Генштаб
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На війні в Україні РФ за добу втратила тисячу військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога: скільки військових втратила РФ на війні в Україні
Російський військовий. Ілюстративне фото: AР

Станом на ранок 23 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 408 240 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило тисячу військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 6526 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 12410 (+37) од,
  • артилерійських систем — 9916 (+49) од,
  • РСЗВ — 999 (+2) од,
  • засоби ППО — 682 (+2) од,
  • літаків — 339 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7628 (+32),
  • крилаті ракети — 1903 (+0),
  • кораблі /катери — 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12960 (+36) од,
  • спеціальна техніка — 1575 (+9).

Дані уточнюються.

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