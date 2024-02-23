Собака — Герой України. На Хмельниччині бельгійську вівчарку нагородили орденом

На Хмельниччині мінно-розшуковий службовий собака Осс отримав орден "Собака-Герой України" від Всеукраїнської кінологічної спілки.

Про це Суспільне Хмельницький розповів його кінолог, молодший лейтенант, викладач 143 об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля Степан Вакуленко.

За його словами, це перша нагорода Осса, але точно не остання.

"Це мій товариш, друг і напарник, мій собака Осс. Разом ми вже працюємо протягом двох років. Він вправно розшукує вибухівку на відкритій місцевості, і за 20 секунд знаходить. Ми з ним неодноразово розміновували деокуповані території, також виявляли не один десяток мін", — говорить Степан Вакуленко.

Кінолог Степан Вакуленко працює з Оссом впродовж двох років, лютий-2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

З його слів, початок великої війни запам’ятали добре.

"Ми з Оссом зустріли повномасштабне вторгнення в місті Краматорськ. Він сам відчув на своїй шкурі, що це таке — ракетний обстріл, масований удар. Осс спочатку розгубився в метушні, під звуками обстрілів, та ненадовго. В нього був такий переламний момент — сам не знав, що йому робити під час повномасштабного вторгнення. Коли відчув, що я завжди його охороняю, оберігаю, то більш активніше почав виконувати свої завдання", — пригадує кінолог.

В зоні бойових дій та на звільнених територіях Степан з Оссом допомагали саперам, врятували не одне життя, за що Осса нагородили орденом "Собаки — Герої України".

"Це перша нагорода, яку ми отримали безпосередньо за розмінування і за активну участь у підтримці Збройних сил України. Але я сподіваюсь, це не остання його нагорода", — ділиться Степан Вакуленко.

Бельгійську вівчарку Осса нагородили орденом "Собака -Герой України", лютий-2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

За словами капітана 143 об’єднаного навчально-тренувального центру «Поділля» Ольги Поворознюк, Осс — серед 12 собак-героїв, які прикрашають тематичний календар, створений кінологічною спілкою України.

"В календар потрапили собаки, які були в полоні, які знаходили вибухівку, допомагали з-під завалів знаходити людей. Тобто, дійсно собаки-герої", — каже Ольга Поворознюк.

З її слів, кошти від продажу календарів планують витратити на бронежилети, шоломи й окуляри для службових мінно-розшукових собак.

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