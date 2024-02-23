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Пам'ятні дошки відкрили двом військовим на Хмельниччині
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Пам'ятні дошки відкрили двом військовим на Хмельниччині

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Пам'ятні дошки відкрили двом військовослужбовцям з Хмельниччини
Пам'ятні дошки відкрили двом військовослужбовцям, лютий 2024, Хмельниччина. Фото: Ярмолинецька територіальна громада

У селі Савинці, що на Хмельниччині, відкрили меморіальні дошки двом військовим Андрію Оробчуку та Мар’яну Григор’єву. Їх встановили на фасаді місцевої гімназії, де навчалися захисники.

Про це повідомили у Ярмолинецькій територіальній громаді.

"У часи, коли довелося стати у лави захисників, аби боронити Україну від російського вторгнення, обидва приєдналися до українського війська. А згодом — до лав війська Небесного", — йдеться у повідомленні.

Вшанувати пам'ять військових з Хмельниччини під час відкриття меморіальних дошок прийшли рідні, друзі й місцеві жителі
Вшанувати пам'ять військових під час відкриття меморіальних дошок прийшли рідні, друзі й місцеві жителі, лютий 2024, Хмельниччина. Фото: Ярмолинецька територіальна громада

Андрій Оробчук загинув 12 серпня 2022 року, отримавши вогнепальне осколкове поранення унаслідок російського артилерійського обстрілу у Донецькій області. Чоловіку було 32 роки. Він мешкав у селі Косогірки Ярмолинецької громади. Закінчив хмельницьке училище, здобувши фах столяра. Працював на будівництві. Упродовж 2016-2019 років служив у зоні АТО/ООС у складі 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. З початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до лав Збройних сил України. Служив у 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха на посаді заступника командира бойової машини-навідника-оператора. У військового залишилися мама, сестра та племінники.

У Ярмолинецькій громаді зазначили, Мар’ян Григор’єв загинув 20 березня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Він народився 28 грудня 2001 року у селі Малий Карабчіїв, що на Дунаєвеччині. Згодом родина переїхала у село Соснівці. Після закінчення одинадцятого класу у Савинцях навчався у Хмельницькому професійному ліцеї № 8. Працював на різних роботах. На початку 2023 року Мар’яна Григор’єва мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив старшим стрільцем у десантно-штурмових військах.

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