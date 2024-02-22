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Луцька фірма за 25 мільйонів годуватиме пацієнтів Житомирської лікарні
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Луцька фірма за 25 мільйонів годуватиме пацієнтів Житомирської лікарні

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Лікарня, обласна лікарня
Фото: КНП “Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського”

Зареєстрована у Луцьку фірма постачатиме у Житомирську обласну лікарню готові страви для пацієнтів за більш ніж 25 мільйонів гривень.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

Комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського” Житомирської обласної ради 31 січня 2024 року оголосила відкриті торги з особливостями на 27 мільйонів 864 тисячі гривень за послуги з організації харчування для хворих. Єдиним учасником і переможцем закупівлі стало ТОВ "ФУДІ-КЕЙТЕРИНГ", яке зареєстроване у Луцьку і має основний вид діяльності “Постачання інших готових страв”.

Фірма перемогла з пропозицією 25 мільйонів 294 тисячі гривень, що на 9,2 % менше очікуваної вартості. 20 лютого лікарня уклала договір на рік з цією фірмою. Закупівлю проводили за класифікатором ДК 021:2015:55520000-1: Кейтерингові послуги.

За більш ніж 25 мільйонів гривень, згідно з тендерною документацією, фірмою-переможцем буде надано:

Луцька фірма за 25 мільйонів годуватиме хворих в Житомирській лікарні
Скрін тендерної документації

В документації передбачено, що приготування калорійних високоякісних страв повинно здійснюватися з використанням сертифікованої сировини та чітким дотриманням термінів реалізації, а готова їжа повинна бути затарена і запакована таким чином, щоб не допустити псування. Їжа буде передаватися у лікарню у оборотній тарі, а роздаватиметься пацієнтам тільки після перевірки відповідальною особою замовника, згідно затвердженого розпорядку дня у відділеннях. Доставку та розвантаження готової їжі буде здійснювати ТОВ "ФУДІ-КЕЙТЕРИНГ". доставку здійснюватимуть 7 днів на тиждень у робочі та неробочі, святкові та вихіднідні, щоб хворі могли отримувати сніданок не пізніше 9:00, обід – 13:00, вечерю – 17:00, але допустимі зміни в графіку за домовленостю сторін.

У документації постачальник харчування вказав свої технологічні карти приготування страв та приклад тижневого меню. У меню окрім перетертих парових страв, є салати, зокреме, вінегрет.

Луцька фірма за 25 мільйонів годуватиме хворих в Житомирській лікарні
Скрін тендерної документації

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