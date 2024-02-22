На війні загинув закарпатець Юрій Головчак

На війні загинув житель села Смереково Ужгородського району 29-річний Юрій Головчак.
Про це повідомили на сторінці Дубриницько-Малоберезнянської громади у Facebook.
Юрій Головчак загинув 26 березня 2024 року на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Військовий був навідником гірсько-штурмового відділення військової частини А3029.
"Про час зустрічі тіла захисника та дату поховання буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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