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На війні загинув закарпатець Юрій Головчак
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На війні загинув закарпатець Юрій Головчак

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Юрій Головчак
На війні загинув Юрій Головчак. Фото: Дубриницько-Малоберезнянська громада

На війні загинув житель села Смереково Ужгородського району 29-річний Юрій Головчак.

Про це повідомили на сторінці Дубриницько-Малоберезнянської громади у Facebook.

Юрій Головчак загинув 26 березня 2024 року на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Військовий був навідником гірсько-штурмового відділення військової частини А3029.

"Про час зустрічі тіла захисника та дату поховання буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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