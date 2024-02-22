Березнівська громада подала заявку в Міністерство соціальної політики щодо відкриття у місті центру життєстійкості, де надаватимуть комплексний психосоціальний супровід. На Рівненщині такі центри вже діють у Рівному, Здолбунові та Володимирці.

Про це 22 лютого повідомили у Facebook Рівненської ОВА.

Центри життєстійкості — це експериментальний проєкт Мінсоцполітики.

Міський голова Березного Руслан Пилипчук розповів Суспільному, що наразі очікують офіційного підтвердження долучення їхньої громади до цього проєкту.

"Ми розуміємо потреби громади у створенні такого центру, тому й подали заявку. Це і для наших жителів, і для переміщених людей, яких прийняла громада. Є попереднє підтвердження, що Березне долучилося до програми Мінсоцполітики, чекаємо офіційного", — додав Руслан Пилипчук.

Центри життєстійкості в області вже діють у Рівному, Здолбунові та Володимирці. На черзі — відкриття в Антонівській громаді.

За даними заступниці голови ОДА Людмили Шатковської, центри життєстійкості надають різні види послуг, зокрема, консультації та соціально-психологічна допомога. Це також потенційний безбар'єрний простір для проведення тренінгів та навчань для підвищення соціальної спроможності громади.

За інформацією ОДА, кожна територіальна громада Рівненщини може долучитися до пілотного проєкту і відкрити такий простір для своїх мешканців. Єдина умова участі – виділити та утримувати приміщення. Натомість держава оплатить роботу фахівців та залучених спеціалістів, закупівлю необхідних матеріалів для проведення занять, а також – за підтримки партнерів World Health Organization Ukraine та UNICEF Ukraine – навчатиме надавачів соціальних послуг.

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