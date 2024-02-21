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"На мені розплавилося скло шолома тепловідбивного костюма" — рятувальник Ігор Габінет з Хмельниччини
Вторгнення Росії в УкраїнуДСНСЛЮДИРегіони

"На мені розплавилося скло шолома тепловідбивного костюма" — рятувальник Ігор Габінет з Хмельниччини

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&quot;На мені розплавилося скло шолома тепловідбивного костюма&quot; — рятувальник Ігор Габінет з Хмельниччини
Фото: ДСНС Хмельниччини

31-річний Ігор Габінет з Шепетівки, що на Хмельниччині, працює командиром відділення рятувальників міста. Свій день народження, 24 лютого, у рік повномасштабного вторгнення зустрів на чергуванні у пожежній частині. За два роки війни робота рятувальника ще більше загартувала та об'єднала людей цієї професії.

Про особливості своєї роботи у воєнний час Ігор Габінет розповів Суспільне Хмельницький.

Стати рятувальником хлопець мріяв ще з дитинства.

"Завжди хотілось комусь допомогти, рятувати людей. У Хмельницькому вивчився на професійного рятувальника. І вже 12 років працюю в пожежній частині Шепетівки", — каже Ігор Габінет.

Зараз Ігор — командир відділення рятувальників.

"Маю в підпорядкуванні хлопців-пожежників, роботою яких задоволений. Всі ми працюємо злагоджено", — зізнається чоловік.

Ігор Габінет 12 років присвятив Службі порятунку Хмельниччини, лютий-2024. Фото: ДСНС Хмельницької області.
Ігор Габінет 12 років присвятив Службі порятунку Хмельниччини, лютий-2024. Фото: ДСНС Хмельницької області.

Свій день народження 24 лютого 2022 року зустрів на чергуванні у пожежній частині у стані підвищеної бойової готовності.

"Повномасштабне вторгнення зустрів на чергуванні. Близько 5 ранку нас підняли по тривозі і ми були в повній бойовій готовності, чекали вказівок", — говорить Ігор.

Він переконаний, що ліквідація російських обстрілів ще більше загартувала рятувальників і зміцнила у думці, що кожен на своєму місці має якісно виконувати роботу для нашої перемоги.

"Пам'ятаю, як вперше виїхали на ліквідацію наслідків російського обстрілу. Це був об’єкт критичної інфраструктури. Температура горіння, за якою нам довелося працювати, була надзвичайно високою — на мені розплавилося скло шолома тепловідбивного костюма. Ліквідація вогню тривала кілька годин. Було не просто. Кожен такий виїзд є нелегким. Але завжди намагаюсь бути на позитиві", — зізнається рятувальник.

За ліквідацію наслідків ворожих обстрілів у надскладних умовах Ігоря Габінета нагороджено нагрудним знаком ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".

"Мрію, щоб закінчилась війна, вигнати окупантів з нашої землі. Щоб наші діти росли у мирній країні. А з особистого — мрію про сина. Дочка вже є, ще хочу мати сина", — ділиться Ігор Габінет.

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