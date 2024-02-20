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Тренажерний зал у підвалі дитсадка: у селі на Рівненщині самотужки облаштували спортивну зону
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Тренажерний зал у підвалі дитсадка: у селі на Рівненщині самотужки облаштували спортивну зону

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Тренажерний зал у підвалі дитсадка: у селі на Рівненщині самотужки облаштували спортивну зону
Тренажерний зал у підвалі дитсадка. Фото надав Василь Осійчук

Жителі села Іваннє на Рівненщині самотужки оновили спортивну залу для юних веслувальників та місцевої молоді. Її облаштували у підвалі дитячого садка. Це перший тренажерний зал у Привільненській громаді.

Про ідею та її реалізацію розповів Суспільному тренер з веслування на байдарках і каное села Іваннє – Василь Осійчук.

З його слів, це перший тренажерний зал в Привільненській громаді. Тут займаються діти відділення веслування на байдарках і каное. Також приходить молодь із села Іваннє та сусідніх сіл. Заняття для всіх безоплатні.

До повномасштабного вторгнення тренажери стояли в підвальному приміщенні Іваннівської гімназії. З початком повномасштабного вторгнення, там облаштували навчальний клас. Спортсменам потрібно було шукати інше приміщення.

"Щороку з середини осені й до весни наші веслувальники мають тренуватися в залі. Тому приміщення нам було дуже потрібне. У грудні 2022 року я звернувся за допомогою до заступника сільського голови – Романа Мулика. Він сказав, що в садочку є підвал, який не використовується, але там треба робити ремонт. Я готовий був зробити ремонт своїми силами, аби тільки діти мали де займатися. В результаті — допомагали всі", — розповів Василь Осійчук.

Тренажерний зал у підвалі дитсадка: як у селі на Рівненщині своїми зусиллями облаштували спортивну зону
Фото надав Василь Осійчук

Будівельними матеріалами допоміг Роман Мулик. Тренер з дітьми та завгоспом Степаном Логвинюком шпаклювали стіни, завідувачка дитсадка Галина Самолюк разом з колективом білили стіни. Працювали при світлі ліхтарів, то був період, коли вимикали електроенергію.

Після місяця роботи – у залі стояли тренажери і відновили тренування. Залишилося доробити підлогу, яка була в поганому стані.

"Я запитав керівника Привільненської тергромади Юрія Момотюка, чи зможе громада допомогти придбати гумове покриття для тренажерного залу. Я розумів, що триває війна, проблем вистачає, але все одно дуже хотів зробити дітям більш комфортні умови для тренувань", — поділився спогадами тренер.

Тренажерний зал у підвалі дитсадка: як у селі на Рівненщині своїми зусиллями облаштували спортивну зону
Фото надав Василь Осійчук

Наприкінці 2023 року в зал придбали покриття – і знову почався ремонт. Через два місяці тренажерний зал оновили.

"Я докупив ще трохи тренажерів, а також освіжив ті, які вже були. Зараз у залі є все необхідне для занять. Одна моя мрія здійснилася. І взагалі спорт у нашій громаді почав оживати. Сподіваюся, скоро закінчиться війна нашою перемогою — тоді я зможу реалізувати ще багато своїх задумів, пов'язаних з розвитком веслування", — додав Василь Осійчук.

Тренажерний зал у підвалі дитсадка: як у селі на Рівненщині своїми зусиллями облаштували спортивну зону
Фото надав Василь Осійчук

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