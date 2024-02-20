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Скільки довгожителів на Рівненщині і що їсти, щоб сповільнити процес старіння
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Скільки довгожителів на Рівненщині і що їсти, щоб сповільнити процес старіння

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На Рівненщині проживає понад три тисячі довгожителів, тобто тих, кому виповнилося 90 років і більше. 100-літній рубіж подолали 29 людей, повідомила Суспільному директорка департаменту соціального захисту населення ОДА Роза Слободенюк.

На сповільнення процесу старіння організму впливає харчування. Що їсти, щоб прожити довго, в етері "Суспільне. Спротив" розповіла дієтологиня, віцепрезидентка Асоціації дієтологів України Оксана Скиталінська.

Скільки довгожителів на Рівненщині

За інформацією Рози Слободенюк, у Рівненській області станом на 23 лютого проживає:

  • 1 046 людей віком 90 років;
  • 3 167 людей віком від 90 до 100 років;
  • 29 людей віком від 100 років.

Що таке старіння

"Старіння — це, перш за все, захворювання, порушення в організмі людини, які заважають їй нормально жити. Тобто в неї виникають болі чи погано засвоюється їжа — оце є процес старіння і про нього варто говорити. Тому що зараз українці живуть у стані хронічного стресу, на фоні якого порушується дуже багато різних ланок обміну речовин і можна сказати, що багато з нас прискорено старіють. Тобто ми ідемо швидшими кроками до хвороб і вкорочення нашого життя", — зазначила дієтологиня.

Вона додала, що їжа містить дуже багато простих вуглеводів: це тістечка, вироби з очищеного борошна, некорисні жири.

"Мало клітковини, яка є в овочах, цільних крупах, фруктах, ягодах, зелені. Багато ультрапереробленої їжі, в якій є багато додатків, підсилювачів смаку, цукру, солі, нездорових жирів, трансжирів. Дуже багато цукру, причому різних видів цукру — це не лише глюкоза, а й фруктоза, яка є дуже токсичною для організму", — зауважила Оксана Скиталінська.

Що їсти, щоб жити довго

Дієтологиня радить додати до раціону капусту, моркву, буряк, яблука, звичайні горіхи, м'ясо:

"Олію слід додавати у невеличкій кількості в салати, а не смажити. Яйця — це найкраще джерело білка. Якщо ми будемо їсти максимально натуральну їжу, то швидше буде відбуватися процес насичення і ми будемо менше переїдати". 

Оксана Скиталінська також зазначила, що варто орієнтуватися на колір продуктів:

"Дуже важливо, щоб їжа була різноколірною. Є хороший засіб проти прискореного старіння — це українські ягоди. Це засіб для збереження роботи мозку, молодості судин і всього організму, профілактики дуже багатьох хвороб. Важливо наїстися і протягом хоча б трьох годин не їсти, а пити теплу воду і рухатися.

Хороший лайфхак для збереження молодості: поїсти й хоча б десять хвилин просто походити. У вас нормалізується обмін речовин і ви не будете набирати вагу, особливо в ділянці живота, не буде прихованих зламів в організмі, запалень і ви сповільните процеси руйнування свого організму, старіння і таким чином продовжите собі якісне життя", — підсумувала Оксана Скиталінська.

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