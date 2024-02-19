У базу "Український мартиролог ХХ століття" внесли відомості про п’ять з половиною тисяч репресованих жителів Полтавщини. Роблять це працівники Державного архіву Полтавської області. Дослідники опрацьовують документальні фонди та виявляють відомості про жертв політичних репресій.

Про це Суспільному розповів заступник директора установи Тарас Пустовіт.

Архів у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Відомості про репресованих та реабілітованих жителів регіону працівники обласного архіву вносять до зведеної бази "Український мартиролог XX століття".

"Цей фонд нараховує півтори тисячі справ. Це справи за першу половину 30-х років, якраз тоді, коли відбувалася трагедія українського села, коли відбувався голодомор, коли почалися репресії. І переважна більшість документів – це звинувачення людей за продовольчі, так звані, злочини.Має бути фотографія, якщо вона є, ми обов’язково її направляєм, прізвище ім’я, по батькові цієї людини, соціальний стан, соціальне походження, місце роботи. Потім дата першого арешту. Потім вирок, скільки років, який вирок цій людині, дата реабілітації"

Тарас Пустовіт, заступник директора Державного архіву Полтавської області. Фото: Суспільне Полтава

Нині опрацьовують три основні документальні фонди, каже Тарас Пустовіт.

"Це кущовий народний суд міста Полтави, який охоплює хронологічно роки 1930-1935. Це фонд полтавського обласного суду. Документи цього суду – це переважно 1950-ті роки, коли дуже активно проходили процеси реабілітації, поновлення громадянських прав цих людей. І фонд прокуратури"

Започаткований проєкт Державною архівною службою України. Нині на цю платформу уже внесли прізвища п’яти з половиною тисяч полтавців, які постраждали від радянської репресивної системи.

До зведеної бази внесли дані 5,5 тисяч репресованих полтавців.

"Кожна справа – це долі людей. В кожній справі є анкети на обвинувачених, і допити свідків, і вироки, і хід слідства можна продивитись. Найбільше звинувачень відбувалося за 54 статтею - «антирадянщина», антирадянська агітація, створення контрреволюційних організацій. От в одній справі відомості на 24 осіб представлені і всіх цих людей звинувачували в тому, що вони створили в другій половині 30-х років контрреволюційну організацію, яка ставила на меті повалення радянської системи. Всіх їх засудили до розстрілу"

Розміщена інформація на вебсайті Укрдержархіву, а споживачі можуть отримати доступ до неї з мережі Інтернет. Як розповів Тарас Пустовіт, щомісяця фахівці Державного архіву Полтавщини опрацьовують півтори сотні справ. Нині внесли до бази близько 40% даних із наявних фондів.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook