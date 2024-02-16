Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) стосується як військових, так і цивільних. Він може розвинутися у 20% людей, які пережили травматичну подію або стали її свідками. ПТСР є виліковним. Якщо ж не звертатися до фахівців, то стан людини може погіршитися.

Військовий психолог, військовослужбовець Андрій Козінчук розповів в етері "Суспільне. Спротив", що важливо знати про ПТСР та як його подолати.

Що таке ПТСР як він впливає на людину

Поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР) Андрій Козінчук визначає, як психічне захворювання внаслідок травматичної події.

"Це хвороба не тільки військових, а тих людей, які пережили психотравматичну подію. Наприклад, людина може бути свідком загибелі інших, або люди, які втратили своїх дітей. Тут питання не в тому, що сталося, а як це людина сприйняла. ПТСР наступає не одразу, а тільки через деякий час, тому й називається посттравматичний розлад. Він супроводжується нав'язливими станами. Людина постійно дивиться, спостерігає, чи є якась небезпека. Супроводжується флешбеками, тобто спогадами тих моментів, психотравматичної події. Можуть бути різкі перепади емоцій: від апатії — до агресії, розлади сну".

Платформа з психологічної підтримки PLESO назвала основні симптоми, які можуть свідчити про ПТСР:

нав’язливі повторні спогади про травматичні події, флешбеки, яскраві й дуже емоційні жахіття;

уникання місць, речей, дій, розмов, пов’язаних із травматичним досвідом;

підвищена тривожність, збудження, постійний стан "бойової готовності", нездатність самостійно заспокоїтися і розслабитися;

негативні думки депресія, зниження когнітивних здібностей .

Як лікувати ПТСР

Військовий психолог зазначив, що ПТСР може діагностувати тільки фахівець з психічного здоров’я або лікар:

"Необхідно пройти діагностику у психотерапевта або у психіатра, який має на це ліцензію. Діагностика складна, симптоми такі, які можуть виражатися й у здорових людей. Людина може приїхати з війни та пиячити два тижні — рідні скажуть 100% ПТСР. Так це не працює".

Є три методи лікування ПТСР — медикаментами, психотерапією та комбіноване.

"Є ще один дуже популярний метод серед українців, називається "саме пройде". Принципі таке можливо, але це дуже довго. На це потрібні роки, людині дискомфортно, і оточуючим дискомфортно", — розповів Андрій Козінчук.

Як зрозуміти, що людина поруч потребує допомоги

Андрій Козінчук дав поради, що робити, коли військовий, або цивільна людина проявляють агресію, гнів, тривогу чи інші психологічні стани у громадських місцях:

"Ветерани, військовослужбовці ніколи не входять в такий стан без причини, тобто є якийсь тригер. Він відчуває небезпеку. Не заспокоюйте його фразою "заспокойся". Вам необхідно показати, що йому нічого не загрожує. Не йдіть до нього натовпом, нехай це буде одна людина. Якщо є поруч ветеран, учасник бойових дій — це ідеальна ситуація. Не треба говорити: «Як тобі не соромно, ти військовий і так себе ведеш». Говоріть спокійно, не кричіть, постарайтеся пояснити, що навколо безпечно. Якщо людина все ж таки погрожує вам, або дістала зброю, то необхідно викликати правоохоронні. Це не тільки про військових".

Наслідки стресового розладу

Якщо людина ігнорує лікування посттравматичного стресового розладу, то в неї можуть розвинутися соматичні та фізіологічні захворювання, розлади сну, можуть погіршитися пам'ять та концентрація, додав психолог:

"Людина поводиться не агресивно, а більш відлюдькувато, закривається в собі, з нею стає тяжко контактувати — вона стає асоціальною. Можуть бути, і соматичні, і психологічні проблеми. Це все накопичується, й людина може дійти до того, що стане безхатьком, або закінчить життя самогубством. Іноді, якщо добра сім'я, стосунки, тобто є величезне коло підтримки, то людина навіть і без лікування може вийти з цього стану".

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