Стрілянина на параді в штаті Міссурі: є поранені, серед них — діти

Щонайменше одна людина загинула і 22 отримали поранення в результаті стрілянини під час параду на честь перемоги команди Kansas City Chiefs в Супербоулі — фінальній грі за звання чемпіона з американського футболу.

Про це повідомляє місцевий телеканал NBC News.

Стрілянина відбулася в місті Канзас-Сіті в штаті Міссурі. Парад проходив поруч із вокзалом Юніон-стейшн у центрі міста. У поліції повідомили про затримання трьох підозрюваних у нападі.

Серед поранених 22 людей перебувають у лікарні із вогнепальними пораненнями. Пʼятеро з них — у тяжкому стані. Представниця лікарні, куди шпиталізували людей повідомила, що серед постраждалих є діти.

Як повідомляють очевидці, постріли пролунали в той момент, коли парад уже закінчувався, але гравці команди все ще знаходилися на сцені. Згодо команда підтвердила, що всі гравці, тренери та співробітники та їхні сім'ї в безпеці.

Супербоул — фінальна гра сезону в професійному американському футболі (НФЛ) та одна з найбільш популярних спортивних подій у США. У перерві традиційно відбувається музичне шоу — цьогоріч хедлайнером став американський R&B-виконавець Ашер. Також у перерві показують рекламні ролики та часто анонсують майбутні релізи фільмів.

Ашер виконав свої головні хіти — Caught Up, Superstar, Burn, і U Got It Bad, а також інші треки та пісні, створені у дуетах. Серед глядачів на трибунах помітили Тейлор Свіфт — її хлопець Тревіс Келсі грав за команду з Канзасу. Також подію відвідали Блейк Лайвлі, Лана Дель Рей, Ice Spice, Джастін і Гейлі Бібери, Jay-Z з Бейонсе та дітьми, Леді Гага, Кендалл Дженнер та багато інших. Команда Chiefs перемогла з рахунком 25–22 в овертаймі.