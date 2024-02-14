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Троянди червоні та сині фіалки: Білий дім своєрідно привітав спікера Палати представників США з днем закоханих
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Троянди червоні та сині фіалки: Білий дім своєрідно привітав спікера Палати представників США з днем закоханих

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Білий дім, США
Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: AP/J. Scott Applewhite

На фоні зростаючої ворожнечі між Білим домом і спікером Палати представників Майком Джонсоном, Білий дім опублікува пост у соціальних мережах до Дня Святого Валентина, висміюючи його рішення заблокувати двопартійне прикордонне законодавство.

"Троянди червоні, фіалки сині, прикордонна угода була розчавлена через вас", — йдеться в повідомленні в офіційному акаунті Білого дому на X (раніше Twitter).

Минулого тижня республіканці Сенату заблокували законопроєкт, який поєднував допомогу іноземним державам, в тому числі Україні, та фінансування безпеки кордонів США.

Після цього голосування республіканці, включаючи Джонсона, відновили свої вимоги про те, щоб допомога Україні була обумовлена змінами в прикордонній політиці. Джонсон 13 лютого відкинув попередню угоду як "недостатню",

Двопартійна група законодавців просить Джонсона винести законопроєкт на голосування в Палаті, яку його партія вузько контролює. Обидві палати Конгресу повинні затвердити законодавство, перш ніж Байден зможе підписати його як закон.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ включає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у зонах конфлікту у світі. Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче особистої зустрічі із президентом Джо Байденом, перш ніж продовжити будь-які дії з надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

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