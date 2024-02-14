НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Упродовж доби армія РФ сім разів безрезультатно штурмувала позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
ЗСУАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Упродовж доби армія РФ сім разів безрезультатно штурмувала позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, ЗСУ, Генштаб
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби, 14 лютого, російські військові сім разів безрезультатно штурмували позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області.

Про це у марафоні "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"У порівнянні з попередніми трьома добами це вдвічі більше як за одну добу. Раніше ми фіксували три чотири спроби за добу. Наразі були сім спроб, але безрезультатні. Не маючи успіху, знов зазнавши втрат, військові РФ змушені були повернутися на вихідні позиції", — говорить Гуменюк.

Крім цього, вона повідомила, що загальна ситуація у зоні відповідальності Сил оборони залишається напруженою через те, що російська армія не припиняє обстрілів попри обставини, зокрема, погодні умови.

"Погода дуже сприяє тому, щоб працювали Сили оборони, в армії РФ таких спроможностей було менше. Якщо порівнювати вчорашню бойову добу і сьогоднішню — кількість використання FPV дронів війська РФ зменшили у 10 разів через надзвичайно щільний туман на Херсонщині. Інші фігурації БпЛА вони використовують для того, щоб скидати осколкові боєприпаси — кількість теж сьогодні не дотягує десяти. Це означає, що погода суттєво вплинула. Бо за попередню добу вони використали понад 70 дронів", — розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що на лівому березі Херсонщини за бойову добу 13 лютого українські бійці знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття армії РФ, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Встановив протез ока та проходить реабілітацію: як відновлюється боєць з Чернігівщини після того, як отримав поранення
Встановив протез ока та проходить реабілітацію: як відновлюється боєць з Чернігівщини після того, як отримав поранення
Херсон, 124 бригада, ТРО, тероборона
Боронять правобережжя та звільняють лівий берег Херсонщини. Історії бійців 124 окремої бригади територіальної оборони
Похоронна процесія за Василем Бойком. Лютий, 2024
Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка
Військовий Вадим Огойко з Хмельниччини
У російсько-українській війні загинув військовий Вадим Огойко з Хмельниччини
На початок