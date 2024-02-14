Протягом доби, 14 лютого, російські військові сім разів безрезультатно штурмували позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області.

Про це у марафоні "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"У порівнянні з попередніми трьома добами це вдвічі більше як за одну добу. Раніше ми фіксували три чотири спроби за добу. Наразі були сім спроб, але безрезультатні. Не маючи успіху, знов зазнавши втрат, військові РФ змушені були повернутися на вихідні позиції", — говорить Гуменюк.

Крім цього, вона повідомила, що загальна ситуація у зоні відповідальності Сил оборони залишається напруженою через те, що російська армія не припиняє обстрілів попри обставини, зокрема, погодні умови.

"Погода дуже сприяє тому, щоб працювали Сили оборони, в армії РФ таких спроможностей було менше. Якщо порівнювати вчорашню бойову добу і сьогоднішню — кількість використання FPV дронів війська РФ зменшили у 10 разів через надзвичайно щільний туман на Херсонщині. Інші фігурації БпЛА вони використовують для того, щоб скидати осколкові боєприпаси — кількість теж сьогодні не дотягує десяти. Це означає, що погода суттєво вплинула. Бо за попередню добу вони використали понад 70 дронів", — розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що на лівому березі Херсонщини за бойову добу 13 лютого українські бійці знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття армії РФ, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби.

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