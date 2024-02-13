На лівому березі Херсонщини за минулу бойову добу знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби.

Про це у марафоні "Єдині новини" повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, українським військам складно працювати по лівому берегу, оскільки армія РФ ховається за мирним населенням. Проте у військових РФ є втрати.

"За минулу добу мінус три міномети, понад 40 російських окупантів. Продовжуємо нищити запаси боєприпасів: це три пункти боєпостачання, два укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби", — розповіла Гуменюк.

Також за даними Сил оборони півдня, підрозділи ППО на Херсонщині вночі збили три БпЛА типу "Shahed-131/136".

Також Наталя Гуменюк додала, що ще один аспект роботи військ РФ — це дроновий. До пів сотні дронів типу FPV за добу використовують на цьому напрямку. Не всі долітають до середини Дніпра, але це суттєвий акцент бойової роботи.

"Ситуація на суходолі залишається досить напруженою. Силам оборони вдається утримувати закріплені позиції. За минулу добу ми нарахували два штурми. І це продовження "мʼясних" штурмів, бронетехніку ворог намагається економити, поки не застосовує", — повідомила начальниця координаційного пресцентру.

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