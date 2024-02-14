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24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих
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24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих

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24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих
ФОТО: Gettyimages (ілюстративне)

24 пари одружилися на Чернігівщині 14 лютого в День закоханих.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своєму сайті.

"Сьогодні особлива дата, коли ми відзначаємо кохання та виражаємо свою вдячність тим, хто оберігає наш спокій – Збройним Силам України. І вже понад 120 пар одружилися на теренах Східної юстиції”, – зазначає начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.

Показник зареєстрованих шлюбів 14 лютого по областях виглядає наступним чином:

  • Харківщина – 36;
  • Полтавщина – 33;
  • Чернігівщина – 24;
  • Сумщина – 18;
  • Донеччина – 15.

Очільниця додала, що кількість щасливих молодят може стати ще більшою, адже у період дії воєнного стану визначені категорії громадян мають можливість одружуватися в день подання заяви.

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