24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих

24 пари одружилися на Чернігівщині 14 лютого в День закоханих.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своєму сайті.

"Сьогодні особлива дата, коли ми відзначаємо кохання та виражаємо свою вдячність тим, хто оберігає наш спокій – Збройним Силам України. І вже понад 120 пар одружилися на теренах Східної юстиції”, – зазначає начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.

Показник зареєстрованих шлюбів 14 лютого по областях виглядає наступним чином:

Харківщина – 36;

Полтавщина – 33;

Чернігівщина – 24;

Сумщина – 18;

Донеччина – 15.

Очільниця додала, що кількість щасливих молодят може стати ще більшою, адже у період дії воєнного стану визначені категорії громадян мають можливість одружуватися в день подання заяви.

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