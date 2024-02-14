24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих

24 пари одружилися на Чернігівщині 14 лютого в День закоханих.
Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своєму сайті.
"Сьогодні особлива дата, коли ми відзначаємо кохання та виражаємо свою вдячність тим, хто оберігає наш спокій – Збройним Силам України. І вже понад 120 пар одружилися на теренах Східної юстиції”, – зазначає начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.
Показник зареєстрованих шлюбів 14 лютого по областях виглядає наступним чином:
- Харківщина – 36;
- Полтавщина – 33;
- Чернігівщина – 24;
- Сумщина – 18;
- Донеччина – 15.
Очільниця додала, що кількість щасливих молодят може стати ще більшою, адже у період дії воєнного стану визначені категорії громадян мають можливість одружуватися в день подання заяви.
Читати ще
Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.