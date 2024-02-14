Енергопостачальна компанія YASNO розробила новий мобільний застосунок для споживачів у Києві. З його допомогою можна швидше оплачувати рахунки за світло і порівняти показники споживання енергоресурсів за різні місяці.

Про це йдеться у дописі компанії у Facebook.

Функції нового додатку від YASNO:

оплата за спожите світло. Якщо клієнт має кілька особових рахунків, вносити оплату за ними можливо одним кліком,

перегляд статистики споживання електроенергії та газу по місяцях,

нагадування про передачу показань лічильників,

доступна історія платежів і тарифи,

можна активувати програму лояльності та отримувати знижки від партнерів.

Як уточнив гендиректор компанії Сергій Коваленко, оновлений мобільний застосунок підходить як для бізнес-клієнтів, так і побутових споживачів.

Зокрема, через додаток YASNO Mobile підприємство може змінити постачальника енергії та перейти на інші тарифи.

"Щоб почати користуватись застосунком, придумайте пароль і виберіть спосіб для входу: через логін та пароль особистого кабінету або особовий рахунок", — зазначили розробники.

Завантажити додаток YASNO Mobile можливо через платформи App Store та Google Play.

Старий застосунок від YASNO ще працюватиме якийсь час, але споживачам радять перейти на оновлену версію. Невдовзі новий YASNO Mobile буде доступним і для мешканців Дніпра.

На початку 2024 року стало відомо, що в Києві 2,2% жителям відключать світло, якщо вони не сплатять борги за спожиту електрику. Разом 28 тисяч містян заборгували 206 мільйонів гривень.