З початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла, але підстав для легковажності нема — РФ може атакувати енергооб’єкти не тільки взимку.

Про це в інтерв’ю "Українському радіо" голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах – останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину. Але окрім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюсь, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам. І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", – сказав він.

Водночас голова "Укренерго" наголосив, що розслаблятися ще рано, бо опалювальний сезон все-таки ще не закінчився і можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає і енергосистемі важче його покривати.

"А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", – сказав Кудрицький.

Станом на 14 лютого електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Також сьогодні Україна експортує електрику в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову, загальним обсягом 776 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 176 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови, загальним обсягом 1 923 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 250 МВт.