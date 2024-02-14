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У Тернополі на проїжджій частині вулиці авто застрягло в ямі
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У Тернополі на проїжджій частині вулиці авто застрягло в ямі

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Авто застрягло в ямі на вулиці Івана Горбачевського. Лютий, 2024
Авто застрягло в ямі. Фото: Суспільне Тернопіль

На проїжджій частині вулиці Івана Горбачевського, яка розташована на Новому світі в Тернополі, авто застрягло в ямі.

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що дорожнє покриття провалилося поблизу каналізаційного колодязя навпроти дитсадка №25.

Яма біля каналізаційного колодязя в Тернополі на проїжджій частині вулиці
Яма біля каналізаційного колодязя. Фото: Суспільне Тернопіль

Як це сталося, бачив тернополянин Микола. Він живе на сусідній вулиці.

"Я живу на Котляревського і постійно тією вулицею ходжу. Вчора ввечері дивлюся, машина запала в середину і все, будьте здорові. Приїжджала з водоканалу машина і витягувала її. Постійно тут таке, вже не раз машини сюди потрапляли. Скільки живу тут, а це вже 40 років, то ту дорогу ще ні разу не ремонтували. От одна яма, друга, там засипали яму. То страшне, не дорога, а каторга".

Вулиця Івана Горбачевського в Тернополі на Новому світі
Вулиця Івана Горбачевського в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

На місці провалу кореспонденти Суспільного застали працівників комунального підприємства "Тернопільводоканал". Вони засипали яму щебенем. Коментувати ситуацію на місці відмовилися.

Щоб дізнатися, чому утворилося провалля і що робитимуть з ним далі, Суспільне прийшло до водоканалу. Начальник відділу каналізаційних мереж Юрій Клим розповів про ймовірну причину.

Юрій Клим, начальник відділу каналізаційних мереж у Тернополі
Юрій Клим, начальник відділу каналізаційних мереж. Фото: Суспільне Тернопіль

"Учора були сильні опади, ймовірно, вода розмила. Ми приїхали перші, тому що це є наш каналізаційний колодязь. Вчора ввечері ми так нічого і не дослідили. Обгородили загородками, щоб ніхто не потрапив туди, щоб не було ніякої аварійної ситуації. Сьогодні зранку приїхали, обстежили свої мережі. Наш колодязь герметичний, там немає ніяких тріщин, куди могли б потрапляти дощові стоки. Там проходять ще інші інженерні мережі. Але ми засипали там піском, щебенем. Будемо ще обстежувати".

Працівники "Тернопільводоканалу" засипають яму біля каналізаційного колодязя на дорозі
Працівники "Тернопільводоканалу" засипають яму біля каналізаційного колодязя. Фото: Суспільне Тернопіль

Результати обстежень будуть відомі впродовж двох днів, каже Юрій Клим. А тим часом люди продовжують ходити та їздити вулицею, на якій кореспонденти Суспільного нарахували майже десяток ям.

Яму біля каналізації засипають щебенем та піском
Яму засипають щебенем та піском. Фото: Суспільне Тернопіль

Переселенка Юлія Марченко щодня возить цією дорогою сина до дитсадка, що на вулиці Горбачевського.

Юлія Марченко, переселенка, мама
Юлія Марченко, переселенка. Фото: Суспільне Тернопіль

"Кожного дня їздимо в садочок і з садочка. Ці величезні, як кратери, ями псують кожного ранку настрій. Машинам дуже важко проїхати або розминутися. Ходова б'ється, колеса псуються. А мешканці, я навіть не уявляю, як вони постійно тут ходять. Хочеться, щоб влада замислилася і побачила це. Може, нарешті, цей випадок, коли машина провалилася, стане якимось поштовхом до ремонту дороги".

Кадри вибоїн та ям на вулиці Івана Горбачевського Суспільне відзняло також у квітні минулого року. Тоді мешканці цієї вулиці зареєстрували електронну петицію на сайті міської ради. Просили, щоб їхню вулицю відремонтували. Про це розповів Суспільному тернополянин Роман Качановський. Ситуацію тоді коментував начальник міськвідділу технагляду Олег Вітик.

"Міський голова доручив управлінню ЖКГ замовити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. Її розроблять за найкоротший термін".

Сьогодні Суспільне знову звернулося до міської ради за коментарем. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський розповів, що проєктну документацію замовили понад рік тому.

Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства в Тернополі
Олег Соколовський, начальник міського управління житлово-комунального господарства. Фото: Суспільне Тернопіль

"Управління ЖКГ замовило проєктну документацію. На цей час вона вже готова. Хоч вуличка невеличка, трохи більше ніж 200 метрів, вартість виконання робіт на даний час — 22 мільйони. Чому така велика вартість? Тому що на вулиці дуже багато комунікацій, і вони всі в жахливому стані. Це все треба повністю переробляти. Оскільки в нас воєнний стан, капітальні роботи зараз заборонені. Лише після завершення воєнного стану зможемо відновити ці роботи".

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