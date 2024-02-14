Дванадцять пар попередньо подали заявки на реєстрацію шлюбу в День закоханих у Хмельницькому. Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця відділу Державної реєстрації актів цивільного стану Ірина Музичук. Загалом, цього дня шлюб у місті уклали п'ятнадцять пар. Одній парі закоханих на освідчення знадобилося 27 років.

У кріслі в перукаря-візажиста Артема Подпалова – наречена військовослужбовця Світлана. Сьогодні, в День закоханих, у неї весілля. Майстер працює над святковим образом.

"Незалежно від того, як виглядає людина, найголовніше, як вона себе почуває, як вона несе свій образ, і своє призвання дружини, нареченої. Від цього теж дуже багато залежить, але хотілося б, щоб вона була ніжна і водночас — ефектна", — каже Артем Подпалов.

Перукар-візажист Артем Подпалов чарує над створенням романтичного образу нареченої. Фото: Суспільне Хмельницький

Світлана говорить — її переповнюють почуття.

"Я щаслива, сьогодні я стану дружиною", — каже вона.

Зачіску та макіяж для Світлани Артем Подпалов робить безкоштовно в межах всеукраїнського проєкту "Кохання перемагає" волонтерки Олени Ярошенко. З її слів, нареченим також допомогли з одягом, фотосесією та весільною атрибутикою. За вісім років учасниками проєкту безкоштовних весіль для військових, зі слів його керівниці, стали близько сотні пар.

Волонтерка, засновниця всеукраїнського проєкту "Кохання перемагає" Олена Ярошенко. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ми започаткували цей проєкт, він з 2016 року по всій лінії фронту, по всіх містах працює. Ми надсилаємо дівчатам, якщо це не в містах, де ми знаходимося, по три, по чотири сукні на вибір, ми надсилаємо їм аксесуари, якщо треба чоловічі костюми, робимо максимум, щоб зменшити час, який вони витрачають на підготовку", — розповідає Олена Ярошенко.

Майбутній чоловік Світлани Сергій, розповів: у 2020 підписав контракт і боронить Україну від ворога. Додому в Хмельницький приїхав у відпустку.

"Я собі вирішив, що протягом цієї відпустки я хочу одружитися", — каже наречений.

Щасливі наречені Сергій та Світлана, які побралися 14 лютого 2024 року після 27 років кохання. Фото: Суспільне Хмельницький

Сергій і Світлана знайомі з 18 років, разом навчалися. Уже тоді, каже чоловік, між ними зародилися почуття, та стосунків не було. Доля ж звела пару через 27 років. Усе вирішила одна зустріч, розповіла донька Світлани Анастасія.

"Я маму витягнула в місто на День Героїв. Там була військова техніка, я знаю, що мамі таке дуже подобається. Мама дуже не хотіла йти, але я її змусила, так сказати. Ми пішли, гуляли, вирішили попити кави, і якраз проходив Сергій", — розповідає дівчина.

Анастасія пригадує, як почувалася Світлана після зустрічі з одногрупником.

"Ми тоді гуляли, він взяв свого сина, ми пішли гуляти. І мама, коли прийшли додому, каже, що в неї було відчуття родини одразу", — говорить Анастасія.

Світлана каже, весь цей час пам’ятала про Сергія.

"Не думала, що в нас щось може бути. У нього своє життя було, в мене — своє. А коли зустрілися на День Героїв, було дуже атмосферно, якось так добре", — згадує Світлана.

Наречений Сергій з 2020 року служить у війську. Фото: Суспільне Хмельницький

Пропозицію руки й серця чоловік зробив через два з половиною років стосунків.

"Усе було спонтанно. Я був у місті, і я не пам’ятаю, якесь було свято чи привід, вирішив просто зайти купити каблучку. От купили каблучку, і зразу ж купили по обручці, і там одразу вдягнули і все", — розповідає чоловік.

"Ці два з половиною роки я тільки з ним хочу жити і все. Я впевнена, ми щасливі", — додає жінка.

Найважче, розповіла Світлана, чекати чоловіка з завдань.

"Без нього дуже важко, але я готова чекати. Скільки потрібно, стільки буду чекати", — каже вона.

Одруження Світлани та Сергія у день закоханих. Фото: Суспільне Хмельницький

Попередньо заявки на реєстрацію шлюбу в День закоханих у Хмельницькому подали 12 пар, у восьми з яких чоловіки – військовослужбовці, розповіла начальниця відділу Державної реєстрації актів цивільного стану Ірина Музичук. З її слів, це — не остаточна кількість пар, які сьогодні тут одружилися.

"Чому не остаточна? Тому що є указ Президента про введення воєнного стану в Україні, і цей указ є підставою для скорочення терміну між подачею заяви і державною реєстрацією шлюбу. Його можна скоротити до одного дня", — розповідає Ірина Музичук.

Зі слів Ірини Музичук, сьогодні у Хмельницькому шлюб зареєстрували 15 пар. Минулого року таких було 22.

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