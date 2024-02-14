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Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка
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Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка

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Похоронна процесія за Василем Бойком. Лютий, 2024
Похоронна процесія. Фото: Бучацька міська рада

У Бучацькій громаді на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка.

Про це повідомляють на сторінці Бучацької міської ради в соцмережі.

Панахида за загиблим Василем Бойком
Панахида за загиблим. Фото: Бучацька міська рада

Захищати Україну боєць пішов ще у 2014 році, йдеться у повідомленні. Був командиром стрілецького відділення.

Рідним бійця вручають прапор України та Грамоту пошани і скорботи
Рідним вручають прапор України та Грамоту пошани і скорботи. Фото: Бучацька міська рада

Василь Бойко загинув 7 лютого на Луганщині. Йому було 58 років.

Похорон бійця ЗСУ Василя Бойка
Похорон бійця Василя Бойка. Фото: Бучацька міська рада

"Загинув Василь за волю та незалежність нашої країни, боронив її до останнього подиху. Тепер спочине в обіймах рідної землі... Ми втратили справжнього героя і ця втрата є непоправною для кожного, для всієї Бучацької громади. Це втрата для всієї України".

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