Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка

У Бучацькій громаді на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка.
Про це повідомляють на сторінці Бучацької міської ради в соцмережі.
Панахида за загиблим. Фото: Бучацька міська рада
Захищати Україну боєць пішов ще у 2014 році, йдеться у повідомленні. Був командиром стрілецького відділення.
Рідним вручають прапор України та Грамоту пошани і скорботи. Фото: Бучацька міська рада
Василь Бойко загинув 7 лютого на Луганщині. Йому було 58 років.
Похорон бійця Василя Бойка. Фото: Бучацька міська рада
"Загинув Василь за волю та незалежність нашої країни, боронив її до останнього подиху. Тепер спочине в обіймах рідної землі... Ми втратили справжнього героя і ця втрата є непоправною для кожного, для всієї Бучацької громади. Це втрата для всієї України".
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