Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка

У Бучацькій громаді на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка.

Про це повідомляють на сторінці Бучацької міської ради в соцмережі.

Панахида за загиблим. Фото: Бучацька міська рада

Захищати Україну боєць пішов ще у 2014 році, йдеться у повідомленні. Був командиром стрілецького відділення.

Рідним вручають прапор України та Грамоту пошани і скорботи. Фото: Бучацька міська рада

Василь Бойко загинув 7 лютого на Луганщині. Йому було 58 років.

Похорон бійця Василя Бойка. Фото: Бучацька міська рада

"Загинув Василь за волю та незалежність нашої країни, боронив її до останнього подиху. Тепер спочине в обіймах рідної землі... Ми втратили справжнього героя і ця втрата є непоправною для кожного, для всієї Бучацької громади. Це втрата для всієї України".