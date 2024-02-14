Протягом дня, 14 лютого, російська армія дев'ять разів била по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, двічі обстрілювали з артилерії та скерували сім БпЛА. Влучання є у Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Поранення отримав чоловік.

Пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, сім приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.

В інших районах Дніпропетровщини російських обстрілів не було.

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