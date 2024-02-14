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Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині поранено 33-річного чоловіка, є руйнування
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Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині поранено 33-річного чоловіка, є руйнування

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Обстріл, наслідки, Нікополь
Нікополь, 14 лютого 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Через артобстріл Нікополя на Дніпропетровщині 14 лютого поранений 33-річний чоловік. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, в чоловіка проникаюче поранення грудної порожнини. Він у тяжкому стані в лікарні.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газогін.

Обстеження території триває, написав Лисак.

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині станом на ранок 14 лютого

Війська РФ вдарили по громадах Нікопольського району Дніпропетровщини ввечері 13 лютого та двічі вночі.Випустили майже півтора десятка снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Загиблих та поранених немає. На інших територіях області ніч минула без атак.

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