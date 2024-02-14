У селі Мельнич, що у Стрийському районі, місцева річка зруйнувала дорогу. Минулого року спеціальна комісія визнала дорогу на цій ділянці аварійною, але тоді там ще могли проїхати автівки. Та на початку 2024 року вода підмила берег і зруйнувала дорогу цілком і наближається до осель. За словами місцевої мешканки Тетяни Доскоч, зараз берег є на межі з її подвір'ям.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

Сьогодні, 14 лютого, мешканці села Мельнич зібралися поблизу місця, де річка Свіча зруйнувала дорогу. Хочуть привернути увагу до того, що річка наближається до будинків.

Село Мельнич. Фото: Суспільне Львів

"Метр дороги була грабина, сьогодні я приїхала — грабини вже нема. А завтра приїду, то не заїду до подвір'я. Ні зайти, ні заїхати. Та шось рятуйте, ви що!" — каже місцева мешканка.

Збори мешканців. Фото: Суспільне Львів

Зараз вода підмиває двір Тетяни Доскоч. Жінка каже, комунікації поруч уже перенесли, а вони самі зняли ворота і паркан, аби їх не знесло течією.

"Ми вже в такому шоці! Ну скільки тут метрів? Пять, вісім, десять? Ну скільки? Самі бачите, катастрофа. Як то страшно вночі, як то дерева палають, як то береги лупає метражами. Воно забирає дуже швидко. Дорогу забирає дуже швидко, а подвір'я м'якеньке, то воно буде ще швидше забирати", — розповідає Тетяна Доскоч.

Тетяна Доскоч. Фото: Суспільне Львів

За словами керівника місцевої громади Василя Вітра, раніше проблему намагались вирішити, але не змогли. А щоб вирішити її зараз, у місцевому бюджеті грошей немає.

"За бюджет обласний чи який, щоб знайшли вони трохи грошей, щоб зупинити зараз, щоб не йшла вода і не забрала хати. Ми фінансування не маємо", — говорить керівник громади Василь Вітер.

Василь Вітер. Фото: Суспільне Львів

За словами керівниці обласного департаменту екології та природних ресурсів Оксани Війтик, минулоріч із державного бюджету виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень на ремонт частини місцевої дамби, що захищала село. Опісля річка зруйнувала іншу частину дамби, що призвело до ситуації, в якій село опинилось зараз.

"За попередніми даними, вартість побудови дамби в цьому місці, де її взагалі немає, буде коштувати приблизно 13 мільйонів. Це сума така доволі непідйомна. При чому не можна виділяти 1 мільйон, 2 мільйони і закінчувати на наступний рік, тому що якщо ми зробимо частину невелику, при наступному паводку вона буде розмита. Тут треба таку суму за рік-два і повністю зробити. І умова виділення коштів із екологічного фонду – це наявність проєктно-кошторисної документації. А територіальна громада Журавна каже, що в них нема грошей", — пояснює керівниця обласного департаменту екології та природних ресурсів Оксана Війтик.

Вода підходить до будинків. Фото: Суспільне Львів

За словами посадовиці, щоб виготовити таку документацію, аби вирішити ситуацію із розлиттям річки, необхідно близько 700-800 тисяч гривень. Окрім того, можна звернутись за фінансуванням до резервного фонду області.

Річка біля прибудинкової території. Фото: Суспільне Львів