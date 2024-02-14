Більша частина екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков" загинула — ГУР

Внаслідок затоплення українськими морськими дронами російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" загинула більша частина екіпажу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу".

"За наявною інформацією, там був боєкомплект, і більшості екіпажу не вдалося врятуватися", — зауважив він.

Юсов зрівняв цю українську спецоперацію з потопленням корабля "Івановєц" з декількома відмінностями. Підготовка до неї була тривалою — розвідники відстежували маршрути ВДК та збирали інші необхідні дані.

"Те, з якою частотою відбуваються відповідні операції, показує, що українці вчаться, вдосконалюють тактику, стратегію, і, безумовно, такі заходи будуть продовжені. Сьогоднішнє знищення ВДК — великий удар по спроможностях флоту агресора. На довгий період можна ставити хрест на їх можливості проводити десантні операції проти України", — наголосив представник ГУР.

Він додав, що Міноборони Росії не повинно відмовчуватися, а має повідомити росіянам, що сталося з кораблем.

"У ці складні часи українці і українки мають право на свято, тому ГУР і всі складові сил безпеки і оборони України так привітали наших громадян з Днем Святого Валентина", — зауважив Юсов.

Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков" У ніч на 14 лютого Головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезар Куніков" у Чорному морі. Він затонув. Генштаб ЗСУ підтвердив затоплення російського ВДК в районі Алупки окупованого Криму. Згодом у ГУР МО України показали знищення російського корабля морськими дронами "Magura V5".

Що відомо про ВДК "Цезар Куніков" Російський десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 — одне із найновіших російських суден. Він базується у Севастополі. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. До повномасштабного російського вторгнення корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік). 24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

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