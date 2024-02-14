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ВДК "Цезар Куніков" атакували морськими дронами "Magura V5" — ГУР
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ВДК "Цезар Куніков" атакували морськими дронами "Magura V5" — ГУР

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ВДК "Цезар Куніков"
ВДК "Цезар Куніков". Фото: Telegram/ГУР МО України

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого атакували спецпризначенці "Групи 13" ГУР ударними морськими дронами "Magura V5". Пошуково-рятувальна операція окупантів не дала результатів.

Про це повідомила українська розвідка на своєму каналі у Telegram.

"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії... Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, внаслідок атаки морськими дронами ВДК отримав критичні пробоїни по лівому борту, після чого почав тонути. Пошуково-рятувальна операція окупантів була безуспішною.

Водночас у ГУР зауважили, що цього дня 81 рік тому був убитий російський офіцер, на честь якого назвали корабель.

Що відомо про ВДК "Цезар Куніков"

Російський десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 — одне із найновіших російських суден. Він базується у Севастополі. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту.

До повномасштабного російського вторгнення корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік) та здійснював забезпечення сирійської армії (2015 рік).

24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

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