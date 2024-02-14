На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя

У місті Чорноморськ Одеської області затримали чоловіка, який декілька разів вистрелив у місцевого жителя.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, про подію, що сталася сьогодні близько 14 години, у поліцію повідомила очевидиця. Попередньо правоохоронці встановили, що затриманий декілька разів вистрелив у місцевого жителя з пристрою, схожого на пістолет Макарова, забрав у нього сумку та втік на мопеді.

Для затримання чоловіка правоохоронці ввели спеціальну операцію "Сирена". Його наздогнали за декілька кварталів від місця події та вилучили ймовірне знаряддя злочину.

Потерпілого доправили у лікарню з вогнепальними пораненнями ніг, загрози його життю немає, додали у поліції.

Мопед затриманого чоловіка. Фото: поліція Одеської області

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