НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ знову атакувала Херсон: поранені троє людей, серед них 14-річна дитина
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Армія РФ знову атакувала Херсон: поранені троє людей, серед них 14-річна дитина

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, обстріли РФ, вибиті вікна, руйнування
Вибиті вікна в одній з будівель Херсона, розкидані скло та уламки після чергового обстрілу РФ, 14 лютого 2024 року . Фото: Суспільне Херсон

Російські військові 14 лютого знову завдали ударів по Херсону. Відомо про трьох постраждалих.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що у вкрай тяжкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя.

Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Крім цього, постраждав й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги.

Раніше голова МВА Мрочко повідомив, що вранці 14 лютого війська РФ атакували Дніпровський район Херсона. Поранена жінка, їй надали медичну допомогу.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
&quot;Люди живі всі, одного собаку вбило у сусідки&quot;. Місцеві розповіли про обстріл Дружби
"Люди живі всі, одного собаку вбило у сусідки". Місцеві розповіли про обстріл Дружби
74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині
74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині
Херсон, обстріли РФ, лікарня
19-річний хлопець, який був поранений внаслідок денного російського обстрілу Херсона, помер у лікарні
Удар по передмістю Краматорська: які руйнування
Удар по передмістю Краматорська: які руйнування
На початок