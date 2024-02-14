Армія РФ знову атакувала Херсон: поранені троє людей, серед них 14-річна дитина

Російські військові 14 лютого знову завдали ударів по Херсону. Відомо про трьох постраждалих.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що у вкрай тяжкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя.

Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Крім цього, постраждав й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги.

Раніше голова МВА Мрочко повідомив, що вранці 14 лютого війська РФ атакували Дніпровський район Херсона. Поранена жінка, їй надали медичну допомогу.

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