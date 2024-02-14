Війська РФ атакували Херсон: поранена жінка

Війська РФ вранці 14 лютого атакували Дніпровський район Херсона. Поранена жінка, їй надали медичну допомогу.

Про це у Telegram повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Внаслідок обстрілів Херсона поранення отримала 60-річна місцева жителька.

"До медиків звернулась жінка 1963 р.н. із закритим переломом голівки лівої променевої кістки", — йдеться у повідомленні.

Раніше, херсонець, який зранку 13 лютого 2024 року отримав поранення під час обстрілу Корабельного району міста, сьогодні звернувся до медиків.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.