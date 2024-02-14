НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Чернігівщині формують нові екіпажі БпЛА: як шукають та навчають охочих долучитися до проєкту "Крилатий ЕскаДрон"
Вторгнення Росії в УкраїнуДронАРМІЯРегіони

На Чернігівщині формують нові екіпажі БпЛА: як шукають та навчають охочих долучитися до проєкту "Крилатий ЕскаДрон"

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Навчатимуть тактиці застосування безпілотників та працювати з системами "Кропива" і "Дельта". Регіональне управління Сил ТРО "Північ" шукає охочих долучитися до проєкту "Крилатий ЕскаДрон". Як розповів начальник служби зв’язків з громадськістю управління Григорій Мазур — це фахове навчання майбутніх екіпажів БПЛА.

"Людина надійде в цей підрозділ, конкретно на цю посаду пілота чи іншого спеціаліста. Потім буде направлений на навчання пілота БПЛА або в цей підрозділ прибудуть інструктори, які будуть навчати цих молодих людей. Якщо людина має якісь здібності до комп’ютерних програм чи цікавиться технологіями, буде проходити співбесіду і визначати чи буде ця людина служити, чи ні".
Начальник служби зв’язків з громадськістю управління Григорій Мазур
Григорій Мазур. ФОТО: Суспільне Чернігів

Наприклад, військовослужбовець Андрій до повномасштабного вторгнення працював провізором. Зараз він оператор дрона, який здійснює аеророзвідку.

"Навички треба, хоча б мінімальні. Розрахунок з FPV-дрона і наводчику, це ті, хто буде літати на DJI Mavic та Autel, він робить більше ніж танчик в посадці. Це та сама артилерія, але більш точна".
Військовослужбовець Андрій
Військовослужбовець Андрій. ФОТО: Суспільне Чернігів

Стати операторами дронів і розпочати службу в лавах ТрО можуть люди віком від 18 до 60 років: як чоловіки, так і жінки.

"Якщо в тебе є бажання, то ти зможеш всім цим керувати. У мене був взводний і він працював з дронами. Він дав нам політати й спробувати, я вирішила спробувати й мені так зайшло, що я захотіла з дронами мати справу. Знання дуже потрібні, якщо в тебе є можливість їхати і навчатися, отримувати сертифікати, то це тільки великий плюс та додаткові знання", — розповіла військовослужбовиця сил ТрО Анна.
Військовослужбовиця сил ТрО Анна
Військовослужбовиця сил ТрО Анна. ФОТО: Суспільне Чернігів

Військовослужбовець Станіслав вважає, війну з Росією можна виграти тільки із застосуванням технологій.

"Нас менше, а нам треба за рахунок чогось вигравати цю війну. І тому, цей напрямок потрібно розвивати. Немає в нас інших виходів, ми не можемо боротися в рукопашну".

Військовослужбовець Станіслав
Військовослужбовець Станіслав. ФОТО: Суспільне Чернігів

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок