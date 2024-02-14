Навчатимуть тактиці застосування безпілотників та працювати з системами "Кропива" і "Дельта". Регіональне управління Сил ТРО "Північ" шукає охочих долучитися до проєкту "Крилатий ЕскаДрон". Як розповів начальник служби зв’язків з громадськістю управління Григорій Мазур — це фахове навчання майбутніх екіпажів БПЛА.

"Людина надійде в цей підрозділ, конкретно на цю посаду пілота чи іншого спеціаліста. Потім буде направлений на навчання пілота БПЛА або в цей підрозділ прибудуть інструктори, які будуть навчати цих молодих людей. Якщо людина має якісь здібності до комп’ютерних програм чи цікавиться технологіями, буде проходити співбесіду і визначати чи буде ця людина служити, чи ні".

Григорій Мазур. ФОТО: Суспільне Чернігів

Наприклад, військовослужбовець Андрій до повномасштабного вторгнення працював провізором. Зараз він оператор дрона, який здійснює аеророзвідку.

"Навички треба, хоча б мінімальні. Розрахунок з FPV-дрона і наводчику, це ті, хто буде літати на DJI Mavic та Autel, він робить більше ніж танчик в посадці. Це та сама артилерія, але більш точна".

Військовослужбовець Андрій. ФОТО: Суспільне Чернігів

Стати операторами дронів і розпочати службу в лавах ТрО можуть люди віком від 18 до 60 років: як чоловіки, так і жінки.

"Якщо в тебе є бажання, то ти зможеш всім цим керувати. У мене був взводний і він працював з дронами. Він дав нам політати й спробувати, я вирішила спробувати й мені так зайшло, що я захотіла з дронами мати справу. Знання дуже потрібні, якщо в тебе є можливість їхати і навчатися, отримувати сертифікати, то це тільки великий плюс та додаткові знання", — розповіла військовослужбовиця сил ТрО Анна.

Військовослужбовиця сил ТрО Анна. ФОТО: Суспільне Чернігів

Військовослужбовець Станіслав вважає, війну з Росією можна виграти тільки із застосуванням технологій.

"Нас менше, а нам треба за рахунок чогось вигравати цю війну. І тому, цей напрямок потрібно розвивати. Немає в нас інших виходів, ми не можемо боротися в рукопашну".

Військовослужбовець Станіслав. ФОТО: Суспільне Чернігів

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