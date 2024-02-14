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Підозрюють у вимаганні грошей за оренду землі. У Кропивницькому судять двох працівників міськради
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Підозрюють у вимаганні грошей за оренду землі. У Кропивницькому судять двох працівників міськради

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У Ленінському районному суді Кропивницького розглядають справу за підозрою у хабарництві двох посадовців міської ради. Підозрюють у вимаганні грошей за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності. Адвокати затриманих Олександр Іващенко та Олена Мельник під час засідання говорили, що в обвинувальному акті є невідповідності.

Показувати свої обличчя та називати прізвища підозрювані заборонили. Затримали їх торік в липні. Підозрюють у вимаганні 1800 доларів США за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності для спортклубу, розповів прокурор Сергій Ожог.

“Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна".

Адвокат одного підозрюваного Олександр Іващенко з обвинувальним актом не погоджується.

"Обвинувальний акт не відповідає нормам законодавства, бо там не чітко сформульовані обставини. Зокрема, коли мого підзахисного затримали, то у нього виявили лише 800 доларів".

Говорить, щодо провини свого підзахисного, наразі нічого не коментує.

"На даний час ми поки не готові нічого повідомляти. Є суттєві розбіжності і я вважаю, що суд не зможе розібратися, доки прокурор не доведе, що це була за сума, де вона взялася і не долари, а імітаційні гроші”.

Зі слів захисниці другого підозрюваного Олени Мельник, її підзахисний з обвинуваченням не погоджується.

“Обвинувальний акт містить відомості, що не відповідають дійсності. Наприклад, там зазначається, що мій підзахисний не має на утриманні дітей, проте це не відповідає дійсності. Бо на його утриманні перебуває одна дитина і це є обставиною, яка пом’якшує покарання. Ці дані є анкетними даними, з іншого боку вони суттєво впливають на характеризуючі дані підзахисного".

Суддя Олена Лук’янова оголосила перерву, щоб прокуратура вивчила клопотання адвокатів. Місяць тому підозрюваним суд обрав запобіжний захід особисте зобов’язання.

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