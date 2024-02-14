НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У цьому році Німеччина витратить на виробництво боєприпасів 3,5 млрд євро — Пісторіус
РамштайнНІМЕЧЧИНАУКРАЇНАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвіт

У цьому році Німеччина витратить на виробництво боєприпасів 3,5 млрд євро — Пісторіус

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Німеччина
Міністр Оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: AP

Міністр Оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у цьому році країна витратить на виробництво боєприпасів 3,5 мільярди євро.

Про це Борис Пісторіус сказав перед відкриттям 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає кореспондент Суспільного.

"Ми обговоримо координацію військову підтримку України не лише на сьогоднішньому етапі, а й в довготривалій перспективі. Мушу сказати, що за кілька днів буде вже друга річниця вторгнення Росії в Україну. А загалом Україна чинить опір російські агресії вже протягом 10 років. І треба відзначити, що зараз РФ становить найбільшу загрозу країнам-членам НАТО", — сказав глава Міноборони ФРН.

Пісторіус зауважив, що за ці два роки війни обговорювалися питання зміцнення військового потенціалу України, і "багато було вже зроблено".

"Зараз вже йдеться про довгострокове підвищення військових спроможностей і можливостей коаліції. Варто зазначити що вже створена авіаційна коаліція, до якої приєдналися 15 країн. Аналізуючи перебіг війни в Україні, яку розпочала Росія, треба сказати, що авіація — головний чинник успіху в майбутньому. Це наша відповідь на виклики війни в Україні. Створена також і танкова коаліція, де Німеччина разом із Польщею відіграє провідну роль", — сказав він.

Пісторіус нагадав, що на початку цього тижня за його присутності, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца було закладено будівництво заводу, де вироблятимуть артбоєприпаси.

"І як показала ця війна, снаряди — це найголовніше для країн НАТО у військовій підтримці України, яка відчуває їх брак. Як і всьому світі їх виробництво недостатнє. І я вітаю дії німецької промисловості, яка починає займатися цим питанням зараз і це важливо в майбутньому. Цього го року Німеччина витратить на виробництво снарядів 3,5 млрд євро", — сказав міністр.

4 грудня 2023 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

5 грудня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Rheinmetall вже розпочав виготовлення артилерійських боєприпасів для України та отримує нові замовлення.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Зеленський назвав пріоритети сьогоднішнього &quot;Рамштайну&quot; та прокоментував знищення російського ВДК &quot;Цезар Куніков&quot;
Зеленський назвав пріоритети сьогоднішнього "Рамштайну" та прокоментував знищення російського ВДК "Цезар Куніков"
США
Глава Пентагону Остін відкрив 19-й "Рамштайн"
Через госпіталізацію глави Пентагону засідання &quot;Рамштайну&quot; пройде в онлайн-режимі
Через госпіталізацію глави Пентагону засідання "Рамштайну" пройде в онлайн-режимі
Умєров обговорив з главою Пентагону наступне засідання &quot;Рамштайн&quot;, яке відбудеться наступного тижня
Умєров обговорив з главою Пентагону наступне засідання "Рамштайн", яке відбудеться наступного тижня
На початок