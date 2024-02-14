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У Тернополі запрацювало спеціально обладнане таксі для поранених
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У Тернополі запрацювало спеціально обладнане таксі для поранених

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У Тернополі запрацювало спеціально обладнане таксі для бійців ЗСУ "Ветеран таксі". Воно безплатно перевозить військових, які отримали поранення.

Про це розповів Суспільному керівник громадської організації "Молодь з місією" Ярослав Яготін.

За його словами, автомобіль обладнаний ліфтом і кріпленнями.

Ярослав Яготін, керівник громадської організації "Молодь з місією" у Тернополі
Ярослав Яготін, керівник громадської організації "Молодь з місією". Фото: Суспільне Тернопіль

"Автомобіль був переобладнаний в Німеччині, ми його вже таким купили. Попередній власник змінив його для своїх потреб. У нас є всі оригінальні кріплення, спеціальний гак. Задні колеса чіпляють за фіксатори, також є ремінь безпеки. Якщо дистанція довша, то можна візок зафіксувати, а боєць може пересісти на зручніше місце".

"Ветеран таксі"
"Ветеран таксі" у Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ветеран таксі" приїхало на виклик до ветерана російсько-української війни з Харкова Вадима Носика. Зараз чоловік лікується в одній з тернопільських лікарень.

За його словами, в Тернополі громадський транспорт непристосований для потреб людей, які пересуваються на кріслі колісному.

Вадим Носик, ветеран російсько-української війни з Харкова
Вадим Носик, ветеран російсько-української війни. Фото: Суспільне Тернопіль

"До цього викликав звичні нам таксі. Там незручно, треба довго складати й розкладати все. А в цьому таксі зручно, в нього можна заїхати відразу. Я вже викликав його, мені нормально. Можна в торговий центр зайти, чи ще кудись. Більше б такого транспорту не тільки в Тернополі, а й в Харкові, по всій Україні".

Спеціально обладнане таксі для поранених бійців
Спеціально обладнане таксі для поранених. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я задоволений поїздкою в цьому таксі, було комфортно, не трясло в машині. Все минуло добре", — сказав Вадим.

Ярослав розповів, проєкт допомогли реалізувати волонтери з Нідерландів. Його вартість приблизно 15 тисяч доларів. Таке таксі можуть замовити військові з усієї області.

"Ми шукали власними силами, запитували в друзів та партнерів. За нього ще не віддали потрібні кошти, але чудом вже знайшли майже всю суму".

Кріплення в спеціально обладнаному таксі
Кріплення в спеціально обладнаному таксі для поранених. Фото: Суспільне Тернопіль

Таксі можна викликати за номером: 096 911 33 55.

"Воно працюватиме виключно для наших воїнів, ветеранів. Вони можуть потрапити туди, куди потрібно. Чи в іншу лікарню, на залізничний вокзал, до родичів, навіть в іншу область, тобто, все за запитом. Це наш практичний прояв любові й поваги до нашого війська".

Поранений боєць заїжджає в таксі на кріслі колісному
Поранений заїжджає в таксі на кріслі колісному. Фото: Суспільне Тернопіль

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