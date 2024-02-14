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На правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів — голова ОВА
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На правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів — голова ОВА

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Херсонщина, розмінування
Вибухотехніки розміновують територію Херсонщини, 2024 рік. Фото: Сили оборони півдня/Telegram

На деокупованій частині Херсонської області вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів. Це близько 29% від загальної площі територій. 

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією очільника обласної державної адміністрації, щодня на території Херсонщини працюють 1060 саперів. Серед них – рятувальники, військові ЗСУ, ДССТ, НПУ,  а також співробітники організацій “Danish Refugee Council”, “HALO Trust”, ”Norwegian People's Aid” та “Demining Solution”. 

"Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення. Тепер там наші аграрії вирощують херсонський врожай", — написав Прокудін. 

Також Олександр Прокудін додав, що сапери знешкодили на території Херсонщини понад 146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Раніше виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов повідомив, що найбільшою проблемою аграріїв на Херсонщині є відсутність обігових коштів та кадрів.

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