На Тернопільщині відкриють жіночий монастир ПЦУ

У Підволочиську на Тернопільщині відкриють жіночий монастир Православної церкви України. Таке рішення прийняв Священний синод ПЦУ.

Про це повідомив Суспільному митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

"Священний синод ПЦУ на своєму останньому засіданні на початку лютого прийняв рішення про те, що надається благословення для відкриття жіночого монастиря Тернопільської єпархії під іменем святої Великомучениці Варвари. Цей монастир планують збудувати в місті Підволочиськ. Там зараз будують приміщення, є ігуменя майбутнього монастиря, яка займається безпосередньо організацією. Сподіваюся, що в найближчий час там почнеться черниче життя".

Митрополит ПЦУ Нестор. Суспільне Тернопіль

За словами митрополита, доєднатися до монастиря може будь-хто з охочих.

"Стає послушницею, не складаючи жодних обітниць, живе черниче життя, разом з сестрами ходить на всі богослужіння, працює, несе послух. Людина може покинути монастир, якщо зрозуміла, що таке життя не для неї. Коли послушниця вважає себе готовою та ігуменя монастиря схвалює це рішення, тоді вже пропонують прийняти постриг. Складаються обітниці і людина повинна дотримуватися їх все своє життя. Тоді стає повноцінною монахинею".