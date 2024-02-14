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Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню
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Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню

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Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню

У найближчі дні медичним працівникам Коростенської центральної міської лікарні на Житомирщині мають виплатити заборговану їм за кілька місяців зарплатню.

Про це в коментарі Суспільному розповів директор цього медзакладу Сергій Ковердун.

За його словами, 14 лютого він мав ряд зустрічей у Національній службі здоров'я України і Мінохорони здоров'я, за результатами яких вдалося остаточно вирішити питання з виплатою зарплат, заборгованих медпрацівникам лікарні з грудня 2023 року по січень 2024 року.

"Поспілкувалися щодо того, чому все ще є затримка, чому одним лікарням заплатили місяць тому, а іншим досі не виплатили, чому зняли ці гроші. Наразі я маю чітку інформацію, що сьогодні ми виплачуємо заборгованість за грудень — це 5 мільйонів 100 тисяч гривень з податками, а завтра ми виплачуємо повністю всю зарплату за січень — це близько 13 мільйонів. 21 числа у нас термін авансу і 21 лютого ми виплатимо аванс за лютий", — поінформував Сергій Ковердун.

Директор лікарні каже, що має інформацію про те, що затягування виплат зарплат у їхньому медзакладі — це спланована політична акція.

"У мене є інформація від інсайдерів, що все це — політична акція, зокрема, і проти мене. У ній задіяні високопоставлені особи, які повпливали на те, щоб притримати виплату грошей по нашій лікарні. Йдеться і про людей зі статками, і про народних депутатів, і людей із Коростеня, які пов'язані з медичною галуззю. Зараз я чекаю докази по цьому, поки не матиму документів на руках, то поіменно не зможу назвати, але це однозначно є. Я вдячний НСЗУ, що вона виконала свої обов'язки, вдячний міністерству, що воно не ведеться на всі ці впливи високопоставлених людей зі сторони, і вдячний колективу лікарні, що вони з розумінням поставилися до цих тимчасових проблем. Я впевнений, щ в нас більше таких збоїв не буде", — сказав директор лікарні і додав, що до кінця 2024 року Коростенська міська лікарня буде однією з кращих лікарень в Україні.

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